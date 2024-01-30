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郭源元挺大牙收死亡威脅！不悔控黑人性騷　「願分期付款賠千萬」

▲「微風女神」郭源元發表新書，表示不後悔力挺大牙指控黑人性騷擾，早就做好挨告賠錢的心理準備。（圖／記者陳明中攝影）
▲「微風女神」郭源元發表新書，表示不後悔力挺大牙指控黑人性騷擾，早就做好挨告賠錢的心理準備。（圖／記者陳明中攝影）

記者江芷稜／綜合報導

女星大牙（周宜霈）去年6月控訴黑人（陳建州）性騷擾，被告損害名譽，一度孤立無援，還好有「微風女神」郭源元發聲力挺，自爆有類似的親身經歷，雖然不像大牙挨告，但她坦言當時做好心理準備，要分期付款賠償的打算，甚至收到許多惡劣的死亡威脅，還好一切都過去了，她也開心發表新書《儘管掉下來吧，我會接住你》暢談心情。

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▲大牙睽違半年接了通告，感恩大家對她的關心。（圖／大牙FB）
▲大牙官司落幕後接了通告，感恩大家對她的關心。（圖／大牙FB）
▲郭源元揮別性騷案陰霾，出版新書《儘管掉下來吧，我會接住你》。（圖／記者陳明中攝影）
▲郭源元揮別性騷案陰霾，出版新書《儘管掉下來吧，我會接住你》。（圖／記者陳明中攝影）
郭源元在新書發表會上表示，當時看到大牙挺身而出卻被求償1千萬元，激起了內心的正義感，決定說出自身經歷，她認為如果隱忍不說，恐怕每個晚上都會很難過，幾經思量後做好心理準備，「若說出來也被告，1千萬應該可以分期付款吧？我可以去打工，慢慢還清」，個性算是樂觀。

▲「微風女神」郭源元表示發文指控黑人前，早就有覺悟會被攻擊。（圖／記者陳明中攝影）
▲「微風女神」郭源元表示發文指控黑人前，早就有覺悟會被攻擊。（圖／記者陳明中攝影）
在她以3000字長文勇敢發聲後，收到不少死亡威脅，包括私訊傳刀子、血跡的圖片恐嚇，黑人老婆范瑋琪也發文駁斥此事，提出家中擺設與她所說不同。郭源元對此表示，一切都過去了，她把自己要表達的話說完以後，其他的事與自己無關，而她至今都未獲得黑人的道歉。

▲郭源元去年因性騷案收到恐怖照片的死亡威脅。（圖／記者陳明中攝影）
▲郭源元去年因性騷案收到恐怖照片的死亡威脅。（圖／記者陳明中攝影）
郭源元說，創作這本圖文書的過程中，恰巧遇到Metoo性騷擾事件，一度經歷3、4個月的停滯期，早有覺悟會被攻擊，所以沒讓這件事影響心理狀態，也收到許多人給予的溫暖，去年底大牙官司落幕，她也私下傳訊息關心，「感覺她放下了一顆大石頭」。

▲郭源元表示不怕被告，做好打工賠錢的覺悟。（圖／記者陳明中攝影）
▲郭源元表示不怕被告，做好打工賠錢的覺悟。（圖／記者陳明中攝影）
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