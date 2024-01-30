郭源元挺大牙收死亡威脅！不悔控黑人性騷　「願分期付款賠千萬」

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在她以3000字長文勇敢發聲後，收到不少死亡威脅，包括私訊傳刀子、血跡的圖片恐嚇，黑人老婆范瑋琪也發文駁斥此事，提出家中擺設與她所說不同。郭源元對此表示，一切都過去了，她把自己要表達的話說完以後，其他的事與自己無關，而她至今都未獲得黑人的道歉。
郭源元說，創作這本圖文書的過程中，恰巧遇到Metoo性騷擾事件，一度經歷3、4個月的停滯期，早有覺悟會被攻擊，所以沒讓這件事影響心理狀態，也收到許多人給予的溫暖，去年底大牙官司落幕，她也私下傳訊息關心，「感覺她放下了一顆大石頭」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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