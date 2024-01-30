明揚公司存放化學品超量30倍！爆炸威力等同「154kgTNT炸藥」
2023年9月23日，明揚公司屏東工廠爆炸火警，造成員工、消防10人死亡、111人受傷的慘案；屏檢經偵辦認定，明揚未依規定存放生產高爾夫球主要原料C40-P架橋劑且數量超量30倍，爆炸時的威力相當於154公斤TNT炸藥。屏東地檢日前偵結，將公司6名高層依照依照《過失殺人》和《重傷害》等等罪嫌，求處4年8個月到5年不等的徒刑，其中董事長劉安皓和總經理呂英誠因為漠視工安數據、意外後卸責，求處五年徒刑。
記者孫唯容／綜合報導
屏東明揚大火造成1百多人受傷，其中4名消防隊員殉職、6名員工死亡，經過4個月的偵查，依過失致死等罪嫌起訴明揚國際科技公司董事長劉安晧、總經理呂英誠共6名幹部，因漠視工安數據、犯後狡辯卸責未見悔意等，分別求處有期徒刑5年不等刑期。
屏東地檢署指出，C40-P架橋劑是生產高爾夫球的主要原料之一，依安全資料表載明為有機過氧化物，包裝紙箱印有火焰標誌，具危險性，應放置在室溫攝氏30度以下通風環境，且存放數量管制量為100公斤。不過，明揚為求生產方便及效率，將C40-P架橋劑置放在室溫超過攝氏30度且通風不良的一般原物料倉庫，並與其他易燃原物料併放。
屏東地檢署表示，去年9月22日案發當天，C40-P架橋劑存放量高達3000公斤，遠超過存放管制量30倍，C40-P架橋劑因存放環境不佳，最終導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，最終引發爆炸，因放置於現場的C40-P不可能全數爆炸，從現場磚牆破壞狀況推估，爆炸威力相當於154公斤的TNT炸彈當量。