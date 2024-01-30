疑似車銀優弟弟的照片曝光！「神級臉蛋」令眾人驚嘆：基因太強大
南韓偶像團體ASTRO成員車銀優，出道以來就以精緻長相、高䠷身材吸引了許多粉絲，並有著「臉蛋天才」的稱號，車銀優憑著帥氣外型圈粉無數，逆天顏值受到大家一致肯定。事實上，車銀優還有一個據稱比自己還帥的親弟弟，不僅長相是車銀優本人認證，就連ASTRO成員看完後也驚呼連連。近日，一張「疑似是車銀優弟弟」的照片在韓網上瘋傳，瞬間成為熱門話題，引發大批粉絲討論。
記者張芸婷／綜合報導
近日，在韓網論壇上出現一張據說是車銀優弟弟的照片瘋傳，照片中男子靠著欄杆旁邊滑手機，五官確實和車銀優十分相似，同樣具有與車銀優相似的濃眉大眼，鼻子也非常挺，讓粉絲看了紛紛留言，「長得也太像車銀優了吧」、「能生出這樣的兄弟，真的很好奇他們父母的長相」、「遺傳基因真的很強大啊」。
先前，車銀優就曾在節目上承認自己有個比自己帥的弟弟，他的弟弟據傳在中國復旦大學讀書，也曾被起底挖出社群網站，大頭貼雖然只有露出半邊臉，但仍難以抵擋帥哥的氣息。
過去ASTRO成員也曾對車銀優弟弟的長相做出評價，看過他弟弟本人的已故團員文彬認證說道：「弟弟很帥，臉特別小」，讓眾人聽完忍不住讚嘆基因的強大，對弟弟的廬山真面目也更加好奇。
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