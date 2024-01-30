面試官最後愛問「還有沒有問題」！正解一堆人答錯：錯過加分機會

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貼文曝光，不少網友紛紛回應「有一些面試官只是怕沒說清楚，如果真的沒有就說沒有啊」、「我覺得不要說沒問題欸，這是很好發揮你做足功課的一題，表示很用心重視這份工作」、「想問就要問，這可能是你未來工作的地方，你同時也在面試這間公司啊」、「不一定要回答『沒有』，也可以說『跟你面試過後沒問題了』」、「問一些職務相關尤佳，不要問一些私人的問題就好」。
而也有一名曾任人資也回文表示「我以前當面試官時，面試完我也是會問這句，面試其實是雙向的，面試的最終目的就是要找到適合的人，所以我更希望應徵者問題越多越好，只要我有時間都會盡量回答，因為這樣可以讓對方確認這個職位是不是他想要的，而且透過提問，我更能知道對方有沒有準備、在想什麼」。
事實上，過去1111人力銀行就也探討過這題，當一個面試進入尾聲的時候，面試官提問「你有什麼問題想問的嗎？」時，在這個環節是面試者能藉機認識公司，並且再次加深面試官好感跟印象的時候，如果只是簡單回覆「沒有」的話，等於是自己完全沒有事先做足功課，會顯得毫無熱忱以及積極性。
至於這個「還有什麼問題的『問題』」是什麼？1111人力銀行也推薦幾大面向，包括「職缺產生的原因」、「工作內容」以及「部門的組織結構」等等，藉此更能夠了解公司的內部，以致自己最後錄取也能謹慎考慮是否要去上班；另外NG的問題則包括「只詢問工作薪資、福利」、「辦公室八卦私事」、「非工作相關的問題」等。下回如果再被面試官問到這題，可不要再輕易錯過「加分機會」啦！