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面試官最後愛問「還有沒有問題」！正解一堆人答錯：錯過加分機會

▲過年即將到來，不少上班族已經正在準備年後轉職的面試，到時候將再度面臨人資棘手的面試問題。（示意圖／取自Pexels）
▲過年即將到來，不少上班族已經正在準備年後轉職的面試，到時候將再度面臨人資棘手的面試問題。（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

過年即將到來，不少上班族已經正在準備年後轉職的面試，不論是跳槽還是已經休息完畢要準備投入職場，都要再度面臨人資的面試棘手問題！然而，在面試的時候，人資總是喜歡在最後提問「還有什麼其他的問題」，不過相信大票人聽到這個問題時，都會直接回答「沒有」，結束面試這一回合，但其實這個看似是結尾的問題，也是有一大眉角的哦！正確且適當的提問，可以讓你的印象更讓人資加分。

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一名網友在PTT貼文指出「每次面試到最後階段，面試官常常都會問『對公司還有沒有問題』，想請問這題應該怎麼回答？一般我都會問工作內容，但是有些面試官過程中就會提到，這時候不知道要問什麼我就會回答『沒有』，這樣是不是會錯失加分機會？想問大家遇到這題都會怎麼回答？」

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲面試時經常都會遇到人資在最後問「還有什麼其他問題嗎？」不少人都會直接回答「沒有」，錯失加分機會。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光，不少網友紛紛回應「有一些面試官只是怕沒說清楚，如果真的沒有就說沒有啊」、「我覺得不要說沒問題欸，這是很好發揮你做足功課的一題，表示很用心重視這份工作」、「想問就要問，這可能是你未來工作的地方，你同時也在面試這間公司啊」、「不一定要回答『沒有』，也可以說『跟你面試過後沒問題了』」、「問一些職務相關尤佳，不要問一些私人的問題就好」。

而也有一名曾任人資也回文表示「我以前當面試官時，面試完我也是會問這句，面試其實是雙向的，面試的最終目的就是要找到適合的人，所以我更希望應徵者問題越多越好，只要我有時間都會盡量回答，因為這樣可以讓對方確認這個職位是不是他想要的，而且透過提問，我更能知道對方有沒有準備、在想什麼」。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲當面試被問到「還有什麼問題嗎？」時，應該可以針對工作內容、部門組織結構、產業面等提問，展現積極度。（示意圖／翻攝自Pexels）
事實上，過去1111人力銀行就也探討過這題，當一個面試進入尾聲的時候，面試官提問「你有什麼問題想問的嗎？」時，在這個環節是面試者能藉機認識公司，並且再次加深面試官好感跟印象的時候，如果只是簡單回覆「沒有」的話，等於是自己完全沒有事先做足功課，會顯得毫無熱忱以及積極性。

至於這個「還有什麼問題的『問題』」是什麼？1111人力銀行也推薦幾大面向，包括「職缺產生的原因」、「工作內容」以及「部門的組織結構」等等，藉此更能夠了解公司的內部，以致自己最後錄取也能謹慎考慮是否要去上班；另外NG的問題則包括「只詢問工作薪資、福利」、「辦公室八卦私事」、「非工作相關的問題」等。下回如果再被面試官問到這題，可不要再輕易錯過「加分機會」啦！

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