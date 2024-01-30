春節初一到初五 十鼓節鼓動慶王城 歡迎來擼鼓

最有年味最熱鬧的十鼓節即將到來，為慶祝台南400年建城，今年十鼓節活動主題取為「鼓動慶王城」，共有5團表演團隊，除了十鼓傳統鼓樂兩團、手合創新搖滾系列，還有兩團日本強棒-「野武士太鼓團 Nobushi」、「鼓舞猿(福岡大學和太鼓部) kobuzaru」，演出一場接一場，要用鼓樂響亮新的一年。
記者林怡孜/台南報導
十鼓文創董事長室經理江逸芹表示，5團演出團隊各具特色，十鼓擊樂團(天)創新且多元的表演形態，將十鼓擊樂巧妙結合西洋打擊樂及世界打擊樂等豐富創新的元素融合；十鼓擊樂團(地)，是個以傳創本土擊樂藝術的樂團，演出風格為臺灣在地鼓樂精神，氣勢磅礡、鼓動天地；十鼓-手合鐵鼓樂團是一個將傳統結合創新搖滾的樂團，當中包含：吉他、貝斯、鍵盤、爵士鼓、國樂以及傳統鼓，傳統中帶著新潮；日本-野武士太鼓團1955年創立於日本九州，承襲日本傳統武士精神，義勇仁禮誠的高清譽，以粗獷豪邁的表達意境，呈現出獨特鼓樂打擊；日本-鼓舞猿創立於2005年，專長以各種不同尺寸的日本傳統太鼓，呈現出強而有力的演出，宏亮且有活力的鼓聲，使觀眾全神貫注在其中。
江逸芹說明，十鼓節每天8場演出，此次配合台南400活動，由十鼓創作組齊偉爾老師及王蜂博老師推出新曲-海神，海神使用特殊樂器–水琴來演繹鯨魚高傳播力的叫聲，用地天鼓代表鯨魚拍打著海面壯闊的聲音，此曲代表歷經歲月積累而強大、豐收且團結的意象，匯聚臺灣這座世界大舞臺，熱鬧非凡。海，孕育出台南400的開端，也祝福臺灣最古老的城市-台南，邁向下一個400年。
今年十鼓節場場精彩，歡迎大家攏來台南十鼓看打鼓，除可欣賞世界級鼓樂表演，也有各種體驗設施與美食可以享樂，適合全家出動，老少咸宜，走訪全台最美糖廠。2024十鼓節由大年初一(2/10)至初五(2/14)熱烈展開震撼演出。2024十鼓節預售票開賣至2月8日止，詳情可上十鼓官網售票平台查看。