史上次高！金融三業2023大賺　金管會黃天牧看龍年「亢龍有悔」

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金管會主委黃天牧致詞時表示，針對去年獲利提升強調不代表承平時期，因為去年歐美銀行經營危機顯示巨變只在朝夕之間。他表示我們面對的是一系列既陌生又似曾相識的風險。20年來，金融機構經營與金融監理面對的環境愈趨複雜。
他指出，世界經濟論壇(WEF)甫發布的《2024年全球風險報告》指出，今年威脅最大的五項風險包括極端氣候、AI生成的錯假訊息、社會及政治兩極化、生活成本危機與網路攻擊；該份報告並認為，氣候變遷、人口結構分歧、尖端科技加速發展及地緣戰略轉變，是影響未來十年全球風險的四個結構性力量，且這些轉變將以不確定性和波動性為特徵。所以無論從短期或長期來看，風險與挑戰都只增不減。
而今年是龍年，展望今年如何看待？黃天牧表示，《易經》六十四卦中，第一卦「乾卦」即是以龍為意象，初始的「潛龍勿用」告訴我們，局勢不明或本身有所不足時應韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化風險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長遠發展。「亢龍有悔」則提醒我們居高思危，在鴻圖大展時仍應謹慎清明，穩紮穩打，並且晴天儲糧，提升面對突發事件或不利因素的應變能力，以持盈保泰。
黃天牧表示，韜光養晦或持滿戒盈之際，我們也無法自外於整體社會經濟的脈動，或自外於跨機構、跨產業、跨領域的競爭與合作。這當中可能涉及許多不同價值的折衝權衡，期許金管會及金融機構能在不影響金融穩定的前提下，促進金融商品與服務創新多元發展；以共存共榮為目標，協助產業轉型升級與邁向淨零永續；在以人為本的理念及資訊安全的配套中，迎接金融科技與數位轉型；同時，秉持關懷心及同理心，照顧弱勢族群的金融服務需求，並協助民眾免於遭受詐騙等財產損失。