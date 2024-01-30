動保機構收到「保持冷凍紙箱」悲傷！拆開大驚喜：冰雪奇緣女主角
這麼可愛的貓貓竟然棄養！近日國外的動保組織亞基馬人道協會（Yakima Humane Society）在一大早時，發現門口有一個紙箱，而且紙箱上還寫著「需要冷凍」的密封紙箱，非常擔心裡面是已經被凍死的小動物，沒想到打開之後讓他們感到欣慰，是一支灰長毛的成貓，長得非常有靈氣，這也讓工作人員鬆了一口氣，開心能救下這條小生命。
記者張嘉哲/綜合報導
美國動保組織亞基馬人道協會有員工最近上班時，發現機構的門口放著一個密封的紙箱，紙箱上還寫著「內容物易腐爛，請保持低溫冷凍」，原本工作人員相當的忐忑，認為應該是又有人棄養動物，加上紙箱上的標語，預期打開會看到的是「小狗小貓的遺體」。
沒想到，當工作人員拆開膠帶打開紙箱之後，一隻灰長毛的成貓就這樣盯著他們看，也讓動保組織的工作人員瞬間鬆了一口氣，該隻貓咪相當的漂亮，還擁有一雙圓潤且有靈氣的大眼睛，最重要的是「牠還活著」！工作人員都十分慶幸能夠將貓咪解救出來。
事後，亞基馬人道協會也替貓咪清潔整理，由於牠被送來的時候，紙箱上面還寫著「低溫冷凍」的字樣，於是工作人員就給牠取名為冰雪奇緣女主角「艾莎（Elsa）」，將牠暫時安頓在獨立狗舍，並請獸醫來健檢，除了身體側邊有小傷口外，其他並無大礙。
事件曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！有你們的幫助真是太好了」、「希望艾莎能夠快點找到新家，謝謝你們為牠所做的一切」、「艾莎實在太美麗了！好想要收養牠」；而目前艾莎也成為機構中的人氣明星，工作人員讚賞牠可愛又親人，雖然歷經了被棄養的過程，但仍然勇敢走出來，希望艾莎能快點找到好心的飼主囉！