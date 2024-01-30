週五變天「2地區」有雨！過年前氣溫越來越低 全台陷濕冷地獄
全台氣溫持續回暖中，明（31）日各縣市白天高溫都來到攝氏25度以上，南台灣部分地區更是有機會突破攝氏30度，中央氣象署預報員陳姵安表示，週五（2月2日）東北季風稍增強，北部、東半部有雨，週末回歸穩定，下週一起東北季風接手主導天氣，農曆年前全台體感濕冷，甚至可能有冷氣團侵台，後期預報變動大，氣象署將持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員陳姵安指出，明後兩天環境為偏東南風，各地白天溫暖舒適，高溫都達攝氏25度以上，尤其南部地區可以來到攝氏30度左右，且環境逐漸轉乾，只有迎風面雲量較多，在東半部及恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
週五東北季風稍增強，由於冷空氣不多，僅北台灣白天高溫略降至攝氏21至22度，其它地區溫度則無太大變化，週六（2月3日）東北季風減弱，北台灣氣溫再回升；週五、六兩天降雨區稍增大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區仍為多雲到晴。
陳姵安提醒，以目前天氣預報來看，下週一起東北季風漸漸增強，下週三和下週四（2月7日至2月8日）水氣較多，體感濕冷，除夕後至整個連假氣溫都較波動，且不排除下週冷空氣達冷氣團或寒流等級，北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區也轉為多雲，後期冷空氣強度仍有不確定性，氣象署將密切觀察。