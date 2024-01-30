NBA／本季已5名球員單場飆破60！ 美球評談得分爆發潮卻非常憂心
美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊一哥Luka Doncic，上週在面對亞特蘭大老鷹的比賽中，率領獨行俠以148:143擊敗老鷹，個人單場狂砍73分，震驚全球籃壇，Luka Doncic不但成為現役第一人，也追平NBA歷史上第4高的單場得分紀錄。根據統計，本賽季NBA至今，已經有5名不同的球員單場砍下60以上得分，對此前知名NBA選手、現任籃球評論員Kendrick Perkins對此感到相當不滿，並表示「現在的NBA球員一點防守都沒有，令人感到不安」。
記者陳品翔／綜合報導
近日，著名評論員Kendrick Perkins在節目《NBA Today》上，談到了近期多名球員得分爆發，紛紛刷新隊史紀錄，Perkins對此說到：「這令人感到非常不安，因為代表球員在防守端，根本沒有付出努力。就好像當對手進球時，自己這方的球員就只想要快點拿到球，然後發動反擊。這是糟糕的防守，在我打球的時候，如果有人想要在我身上得到30分，我就會用強硬的犯規阻止他，直到自己犯滿下場。」
「現在的NBA球員在防守上沒有自尊心。看看這些出手，上籃時根本沒有防守，這對籃球比賽不好，必須要有球員在防守端能夠站出來，付出更多努力和體力。」Kendrick Perkins說到。
退役傳奇球星「狼王」Kevin Garnett近期也在《All the Smoke》節目上，對此話題表達自己的意見。他表示Joel Embiid上場38分鐘就拿下70分，如果整場打滿48分鐘、又或是比賽進入到延長賽，要突破張伯倫(Wilt Chamberlain)的紀錄將是有可能發生的。
本賽季NBA至今為止，已經有5名不同的球員單場砍下超過60分以上得分，分別是獨行俠Luka Doncic面對老鷹的73分、76人Joel Embiid 面對馬刺的70分、公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo面對溜馬的64分、太陽Devin Booker面對溜馬的62分，以及灰狼Karl-Anthony Towns面對黃蜂的62分。