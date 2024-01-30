全家黃色小鴨杯塞搶空！黃牛狂翻9倍尷尬了 官方認證1招原價入手
「黃色小鴨」睽違10年回到台灣，吸引大遊客搶看超萌小鴨，開幕首2天就狂吸60萬人朝聖，而全家便利商店也同步推出「黃色小鴨杯塞」加價購活動，由於全台限量2萬個，更是一開賣就陸續傳出缺貨消息，如今網購竟出現黃牛轉賣，原本用39元即可入手的小鴨杯塞，黃牛轉手要價350元。不過，全家業者也回應，全台門市庫存近乎完售，但實際上配合黃色小鴨重返愛河，在周邊的13家門市數量分配較多，後續將再陸續配送至門市，想要原價入手的民眾就衝這「13家門市」，黃牛想要輕鬆賺價差恐怕難成交。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家便利商店與高雄燈會合作，推出超萌的黃色小鴨杯塞，1月24日至2月25日期間，開賣霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞，只要買Let's Café咖啡或私品茶全品項任1杯，就能用39元加購1個造型杯塞，全台限量2萬個。
據悉，全家各門市普遍進貨4至12個小鴨杯塞，因此開賣當天就傳出各門市都火速缺貨的消息，記者今（30）日實際走訪北部多家門市，也都遺憾撲空。對此，就有黃牛看準商機，將原價39元的小鴨杯塞，直接狂漲9倍要價350元。
想要銅板價格39元入手超萌小鴨杯塞，全家官方獨家透露，因應黃色小鴨在高雄愛河展出，燈會週邊13家門市黃色小鴨杯塞配貨較多，且不是一次性進貨完畢，後續將再陸續配送至高雄燈會週邊「全家」店舖，消費者有較高機會用原加價購39元入手。
黃色小鴨高雄燈會周邊門市，包括「高雄新樂店」、「高雄大仁店」、「高雄福王店」、「高雄中華店」、「高雄文橫店」、「高雄市府店」、「高雄忠孝店」、「高雄林心店」、「高雄永昌店」、 「高雄四維店」、 「高雄亞太店」、 「高雄東榮店」 、「高雄真愛店」。
7-11則是在2月13日前，門市購買指定品項任一杯，即可免費獲得鳳梨立體杯塞（限量58萬個），包括鳳梨風味拿鐵（中熱杯68元、大冰杯78元）、鳳梨風味冰茶（特大杯78元）、鳳梨風味氣泡珍珠（特大杯88元）。