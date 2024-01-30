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他服用抗凝血劑防血栓　未料「１因素」造成血胸險休克

▲他服用抗凝血劑防血栓　未料「１因素」造成血胸險休克
▲他服用抗凝血劑防血栓　未料「１因素」造成血胸險休克

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】心血管患者常使用口服抗凝血劑防止血栓，但一名80歲的王老先生車禍撞及胸腔肋骨後，仍持續服用，反而讓出血點擴大血流，造成血胸，胸膜腔內布滿血液，差點休克。衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰提醒民眾，服用抗凝血劑的民眾遇到意外要特別注意其後續影響。

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騎車摔胸痛　胸腔都是血

這名老先生表示，日前騎機車摔倒導致胸腔疼痛，就近到某地區醫院看診，被診斷出右胸1根肋骨斷裂，追蹤即可，但他一直很痛，又聽說肋骨斷裂會慢慢癒合，就一直服藥忍痛，而他原本就有心血管疾病、高血壓及糖尿病，也是持續服用含有抗凝血劑的慢性病藥物。過了3天後，他胸腔持續很痛，連呼吸都痛，接著還出現呼吸困難，臉色慘白，才轉至衛福部彰化醫院就醫。

日常服用抗凝血劑　殊不知慢性病用藥就含有造成血胸

衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，一般人會稱抗凝血劑是來「通血路」，以免血栓阻塞血管，減低中風的機率，而患者長期服用的慢性口服藥之中有2種抗凝血劑，患者並不知其藥中有抗凝血劑，在車禍後就醫時也未告知醫師有長期服用，其在車禍造成胸腔小血管出血後，因抗凝血劑而凝血功能不佳，以致無法止血，慢慢造成血胸。

血胸併發症多　治療前應先告知醫師

林聿騰主任說，血胸是指肺部和胸壁之間的胸膜腔有血液的積聚，症狀可能包括胸痛、呼吸困難、呼吸急促、胸痛、頭暈目眩、血壓低、焦慮不安、心律加快、皮膚冰冷、出汗、臉色蒼白等。

林聿騰主任指出，就因為抗凝血劑會導致血液凝固能力下降，預計要進行手術、侵入性如大腸鏡等檢查或拔牙，醫師都會要求幾天前就要停止服用抗凝血劑，避免血流不止。醫師強調，除了預計手術要停用抗凝血劑之外，萬一發生突發意外，恐有內出血之虞時，最好要告知醫師，以避免血胸等情況的發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60707

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