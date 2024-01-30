▲他服用抗凝血劑防血栓　未料「１因素」造成血胸險休克

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騎車摔胸痛 胸腔都是血這名老先生表示，日前騎機車摔倒導致胸腔疼痛，就近到某地區醫院看診，被診斷出右胸1根肋骨斷裂，追蹤即可，但他一直很痛，又聽說肋骨斷裂會慢慢癒合，就一直服藥忍痛，而他原本就有心血管疾病、高血壓及糖尿病，也是持續服用含有抗凝血劑的慢性病藥物。過了3天後，他胸腔持續很痛，連呼吸都痛，接著還出現呼吸困難，臉色慘白，才轉至衛福部彰化醫院就醫。
日常服用抗凝血劑 殊不知慢性病用藥就含有造成血胸衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，一般人會稱抗凝血劑是來「通血路」，以免血栓阻塞血管，減低中風的機率，而患者長期服用的慢性口服藥之中有2種抗凝血劑，患者並不知其藥中有抗凝血劑，在車禍後就醫時也未告知醫師有長期服用，其在車禍造成胸腔小血管出血後，因抗凝血劑而凝血功能不佳，以致無法止血，慢慢造成血胸。
血胸併發症多 治療前應先告知醫師林聿騰主任說，血胸是指肺部和胸壁之間的胸膜腔有血液的積聚，症狀可能包括胸痛、呼吸困難、呼吸急促、胸痛、頭暈目眩、血壓低、焦慮不安、心律加快、皮膚冰冷、出汗、臉色蒼白等。
林聿騰主任指出，就因為抗凝血劑會導致血液凝固能力下降，預計要進行手術、侵入性如大腸鏡等檢查或拔牙，醫師都會要求幾天前就要停止服用抗凝血劑，避免血流不止。醫師強調，除了預計手術要停用抗凝血劑之外，萬一發生突發意外，恐有內出血之虞時，最好要告知醫師，以避免血胸等情況的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60707
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