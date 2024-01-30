藍營內部轟馬英九拖累選情 林俊憲：不跟中國劃清界線沒未來
國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜昨（29）日前往宜蘭參加謝票感恩茶會，過程中國民黨中央評議委員會主席團主席楊吉雄砲轟馬英九，就是中央拖累地方選情的戰犯。對此民進黨立委林俊憲今（30）日表示，從2016年至今經歷3次大選，每次都知道是馬是票房毒藥、提九二共識會掉票，但仍舊樂此不疲，更直言往後的選舉，不跟中國劃清界線的政黨，不會有未來，尤其中國政經局勢至少在可預見的未來不會有好轉跡象，經濟牌已經失效，「還剩什麼要台灣人親近中國？血濃於水的情感嗎？」
記者陳威叡／台北報導
楊吉雄將砲火瞄準黨內，批評馬英九就是拖累選情的戰犯，林俊憲表示，有發現問題點是好事，終於有人敢跳出來說「就是馬英九」，但奇怪的是，從2016年以來已經經歷過3次大選，每一次都知道馬英九是票房毒藥、敢提九二共識就是會掉票，台灣人就是不可能接受，但還是樂此不疲，硬要逼選民吞下去，然後被選民回過頭來教訓。「3次了所以到底是有沒有檢討？我也看不懂。」
林俊憲說，不只是國民黨，認為往後的選舉，不跟中國劃清界線的政黨，不會有未來，這應該要成為台灣政治的基本常識。尤其中國的政經局勢至少在可預見的未來不會有好轉跡象，經濟牌已經失效，「還剩什麼要台灣人親近中國？血濃於水的情感嗎？」
「回頭是岸吧！國民黨」林俊憲說，馬英九的時代以及路線已經成為歷史了，如果接下來的4年國民黨還是無法搞懂這點，那可以預見，4年後還是會再次發現，馬英九路線就是敗選原因，把侯友宜改掉，就可以原封不動再放一次，毫無違和感。