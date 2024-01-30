7成5勞工對工作滿意！網酸勞動部：不滿意的都不列入本次調查

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該調查指出，112年勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6%，較111年調查上升1.2個百分點，感到普通者占22.4%，感到不滿意者占3%。
對整體工作感到滿意者的各項目滿意比率，以「性別工作平等」97.3%最高，其次為「同事間的相處與友誼」96.1%，「工作場所」94%居第3。
對整體工作感到不滿意者的各項目不滿意比率，以「人事考核升遷制度」82.6%居首，其次為「工資」64.3%，「員工申訴管道之暢通」60%居第3。
該調查曝光後，引來不少PTT鄉民討論，「40%不能再高了」、「好，給你一張自願加班表，馬上填」、「奴性養成教育大成功」、「75%滿意？但是缺工？」、「太棒了，台灣奴隸島幸福感滿滿」、「不滿意的都被當造謠處理掉了」、「感到不滿意3％？你認真嗎」、「民進黨執政誰敢不滿意」、「不滿意的都不列入本次調查」、「很明顯是北韓勞動部」、「哈哈哈真的越來越像對岸」、「7成5是只問黨內同志嗎」。
對於「性別工作平等」為勞工最滿意項目，鄉民開酸，「性平還是9成7滿意，女權都不女權了」、「光性平最高就很扯了」、「同事間的相處與友誼怎麼調查的」。
還有鄉民表示，「方便賴皮德統治的大內宣還沒上任就開始囉」、「大滿意時代」、「滿意？還是不敢講」、「7成5是求真民調做出來的嗎」、「皇城內一片祥和」、「看來我不算勞工」、「這數據？有來問過我嗎？」