《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實了：3月底起分批資遣200多人
昨（29）日《巧連智月刊》才宣布將進行事業策略調整和月刊商品轉型，紙本恐消失引發家長關注。話題正熱之際，又傳出巧連智已向北市勞動局送出大量解僱計畫書，將約200名員工將分批解雇。對此，台北市勞動局證實此消息；而日商倍樂生則表示：無法對外證實和說明。
記者潘毅/綜合報導
據中央社報導，台北市勞動局就業安全科長陳明鈴指出，在昨（20）日收到了巧連智月刊通報的大量解僱計畫書，將從3月31日起分批資遣全數約200名員工，記載事項符合「大量解僱勞工保護法」規定。但根據《ETtoday新聞雲》報導，日商倍樂生僅表示，無法對外證實和說明。
巧連智月刊才在昨（29）日公告表示，1989年創刊後陪伴台灣183萬育兒家庭，不過因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，不少家長湧入官方臉書上留言，盼望不要取消紙本月刊形式，而巧連智官網湧入大批搶訂人潮，今（30）日下午也一度當機。
事實上兒童學習月刊《巧連智》來自日本，並於1989年1月台北分公司創設，同時也將書中內容打造成動畫《可愛巧虎島》，成功打響知名度，販售各種兒童學習周邊月刊以及教材，成為許多家長的救星，巧虎也成為近30年許多台灣孩子長大成人的夥伴。