日本2正妹盲測超哥丼飯！夾一口面露難色：飯超派甲　評分曝光了

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實了：3月底起分批資遣200多人

▲傳出巧連智已向北市勞動局送出大量解僱計畫書，將約200名員工將分批解雇。台北市勞動局證實此消息。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
▲傳出巧連智已向北市勞動局送出大量解僱計畫書，將約200名員工將分批解雇。台北市勞動局證實此消息。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）

記者潘毅/綜合報導

昨（29）日《巧連智月刊》才宣布將進行事業策略調整和月刊商品轉型，紙本恐消失引發家長關注。話題正熱之際，又傳出巧連智已向北市勞動局送出大量解僱計畫書，將約200名員工將分批解雇。對此，台北市勞動局證實此消息；而日商倍樂生則表示：無法對外證實和說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中央社報導，台北市勞動局就業安全科長陳明鈴指出，在昨（20）日收到了巧連智月刊通報的大量解僱計畫書，將從3月31日起分批資遣全數約200名員工，記載事項符合「大量解僱勞工保護法」規定。但根據《ETtoday新聞雲》報導，日商倍樂生僅表示，無法對外證實和說明。

▲有35年發行歷史的《巧連智月刊》，打造出小朋友之神「巧虎」，成為陪伴許多人長大的卡通偶像。（圖／取自YT@巧虎TV（台灣巧連智官方頻道））
▲有35年發行歷史的《巧連智月刊》，打造出小朋友之神「巧虎」，成為陪伴許多人長大的卡通偶像。（圖／取自YT@巧虎TV（台灣巧連智官方頻道））
巧連智月刊才在昨（29）日公告表示，1989年創刊後陪伴台灣183萬育兒家庭，不過因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，不少家長湧入官方臉書上留言，盼望不要取消紙本月刊形式，而巧連智官網湧入大批搶訂人潮，今（30）日下午也一度當機。

▲今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
▲今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
事實上兒童學習月刊《巧連智》來自日本，並於1989年1月台北分公司創設，同時也將書中內容打造成動畫《可愛巧虎島》，成功打響知名度，販售各種兒童學習周邊月刊以及教材，成為許多家長的救星，巧虎也成為近30年許多台灣孩子長大成人的夥伴。
 

巧連智月刊3月後訂不到了！大批家長喊「搶救紙本」　官方回應了

巧連智將停刊家長搶翻！傳舊用戶續訂卡關了　作家曝「解決方式」

《巧連智》紙本月刊恐成歷史！他列「5優勢」無可取代：爸媽末日

35年《巧連智月刊》3/1後停止受理訂閱！商品將轉型　家長狂喊1句

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞