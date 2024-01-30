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獨旅不再當道！9成亞太旅客傾向「與他人出遊」　6成人願提高花費

▲Klook公布2024《亞太區旅遊脈動大調查》，9成亞太旅客傾向2024與他人出遊。（圖／Klook提供）
▲Klook公布2024《亞太區旅遊脈動大調查》，9成亞太旅客傾向2024與他人出遊。（圖／Klook提供）

記者許若茵／台北報導

獨旅不再當道！全球旅遊及體驗平台Klook公布2024《亞太區旅遊脈動大調查》，高達9成旅客傾向2024年與他人一同出遊，包含家人、伴侶與親密的朋友等，視旅行中一起體驗的行程為聯繫感情的重要方式；60%的旅客今年更願意將旅行支出提高，並將超過一半的預算花在體驗行程上，就是為了幫自己和旅伴創造更多回憶。 

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Klook表示，對於亞太旅客而言，旅遊不只是一趟假期，更是與他人共創連結與回憶的方式；疫情間被迫或是習慣獨自一人的生活模式，讓人們在疫情後渴望重新和身邊的人以及整個世界產生聯繫。Klook營運長暨聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）指出，隨著疫情與報復性出遊時代的結束，發現旅遊產生了變化，旅遊不再只是一趟行程，旅行中的共同體驗更是種聯繫感情的嶄新方式，讓自己和親友與世界產生實質連結的機會。

根據2024《亞太區旅遊脈動大調查》，60%旅客表示今年願意提高旅行支出，並將超過一半的花費用於體驗行程，旅客的首要考量將聚焦在為自己和旅伴帶來有意義連結的體驗之上，而不是花費，希望為旅途創造更多經驗與交流。而體驗活動的可預訂性及獨特性，則是規劃行程的優先考量，其中最受青睞的體驗行程項目依序為自然與戶外活動（59%）、主題樂園（53%）、博物館和歷史遺跡等文化行程（51%），及演唱會、體育賽事等特殊活動（48%）。

Klook認為，邁向2024年，旅客渴望擺脫疫情時期養成的獨處習慣與Me Time，將主動投入與親友一同探索和發現的旅程。9成的亞太旅客追求與他人一同旅行，可能是家人、朋友或伴侶；例如共同參加日韓賞櫻一日遊、泰國文化之旅等；比起在同一個地點盡可能拉長停留時間，65%的亞太區旅客期待透過更頻繁且短程假期，盡可能與身邊的人共創回憶。

Klook提到，在旅伴選擇上，以30%的旅客選擇與伴侶出遊最高，其次26%傾向與家人，21%則是與朋友一同冒險；其中千禧世代更傾向選擇伴侶，較年輕的Z世代則更愛與朋友組團出遊，最想一起出遊的目的地為日本、韓國和泰國。

Klook觀察，幾乎所有（96%）亞太旅客表示會在社群中分享旅程內容，不僅是簡單的打卡記錄，更是捕捉和珍藏記憶的最佳方式；社群媒體更成為旅客主要尋找旅遊靈感的來源，每3位旅客就有1位每天在社群媒體中瀏覽旅遊資訊，其中Instagram和YouTube是最多人使用的平台；超過一半的旅客則會定期在社群媒體上分享旅遊體驗，看出社群媒體在旅遊規劃和旅途中皆扮演重要的角色。 

另一方面，Klook說明，旅客對旅遊參考內容的來源也在轉變，非名人推薦的旅遊內容成為最可信的來源之一，內容創作者在旅遊推薦的影響力也逐漸擴大，有超過80%的旅客根據創作者的建議進行預訂，反映出人們對真實內容的渴求，也突顯內容創作者在旅遊決策的關鍵角色。

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