獨旅不再當道！9成亞太旅客傾向「與他人出遊」　6成人願提高花費

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根據2024《亞太區旅遊脈動大調查》，60%旅客表示今年願意提高旅行支出，並將超過一半的花費用於體驗行程，旅客的首要考量將聚焦在為自己和旅伴帶來有意義連結的體驗之上，而不是花費，希望為旅途創造更多經驗與交流。而體驗活動的可預訂性及獨特性，則是規劃行程的優先考量，其中最受青睞的體驗行程項目依序為自然與戶外活動（59%）、主題樂園（53%）、博物館和歷史遺跡等文化行程（51%），及演唱會、體育賽事等特殊活動（48%）。
Klook認為，邁向2024年，旅客渴望擺脫疫情時期養成的獨處習慣與Me Time，將主動投入與親友一同探索和發現的旅程。9成的亞太旅客追求與他人一同旅行，可能是家人、朋友或伴侶；例如共同參加日韓賞櫻一日遊、泰國文化之旅等；比起在同一個地點盡可能拉長停留時間，65%的亞太區旅客期待透過更頻繁且短程假期，盡可能與身邊的人共創回憶。
Klook提到，在旅伴選擇上，以30%的旅客選擇與伴侶出遊最高，其次26%傾向與家人，21%則是與朋友一同冒險；其中千禧世代更傾向選擇伴侶，較年輕的Z世代則更愛與朋友組團出遊，最想一起出遊的目的地為日本、韓國和泰國。
Klook觀察，幾乎所有（96%）亞太旅客表示會在社群中分享旅程內容，不僅是簡單的打卡記錄，更是捕捉和珍藏記憶的最佳方式；社群媒體更成為旅客主要尋找旅遊靈感的來源，每3位旅客就有1位每天在社群媒體中瀏覽旅遊資訊，其中Instagram和YouTube是最多人使用的平台；超過一半的旅客則會定期在社群媒體上分享旅遊體驗，看出社群媒體在旅遊規劃和旅途中皆扮演重要的角色。
另一方面，Klook說明，旅客對旅遊參考內容的來源也在轉變，非名人推薦的旅遊內容成為最可信的來源之一，內容創作者在旅遊推薦的影響力也逐漸擴大，有超過80%的旅客根據創作者的建議進行預訂，反映出人們對真實內容的渴求，也突顯內容創作者在旅遊決策的關鍵角色。