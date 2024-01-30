浦韋青被樂天桃猿提告！傳啦啦隊「樂天女孩」孟潔、陳伊等都捲入
樂天桃猿前領隊浦韋青因涉嫌幫啦啦隊「樂天女孩」等成員私接商業活動，未告知球團，今（30）日桃園地檢署指揮廉政署調查，通知浦韋青及4名樂天女孩到案說明，下午檢方擴大搜查，預定帶回浦韋青、陳元凱、黃泓霖、張于庭、林金東及4名「樂天女孩」成員陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂共9名被告 ，另有6名證人也在名單，總計這波行動將約談15人到署訊問，並搜索12處，有球迷找出過去這些啦啦隊成員沒有以樂天女孩名義私接活動的證據，再度引發球壇震撼。
記者吳政紘/綜合報導
樂天女孩是球隊招牌
樂天女孩是樂天桃猿啦啦隊的招牌，過去不少成員都攻佔演藝圈，隊長籃籃、巫苡萱等都已經具有知名度，去年找來韓國女神李多慧加盟，再度吸引球迷目光。
爭議事件曝光
不過樂天女孩也有不少爭議，因為球迷發現，去年本來有香港的啦啦隊女神交流活動，但因故取消，樂天女孩成員都有加入，還以李多慧為號召，因此這些女孩預計都有涉案。
浦韋青跟樂天女孩成員有一定默契
浦韋青從一開始樂天女孩成立到試演會等，跟這些女孩以及經紀人都有一定默契，但因為私接活動，的確觸犯到公司規定，加上球團已經轉賣給日本企業，據了解，一開始日本企業並未出手，但因為類似狀況發生，因此，最後樂天球團才主動舉報。
目前樂天女孩其他成員可能還會被傳喚，桃園檢針對相關案情低調不願透露，整體案情仍朝背信、稅捐稽徵法方向偵辦。
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