吳宗憲消音真相曝！孫燕姿難忘被罵笨：像熱辣辣的巴掌刮臉上

張清芳揭4年前離婚內情！小兒子被蒙在鼓裡　氣到冷戰2年

▲張清芳（右）上王偉忠的節目暢談心事，提到4年前離婚時，小兒子不知情因此跟她冷戰2年。（圖／中廣提供）
▲張清芳（右）上王偉忠的節目暢談心事，提到4年前離婚時，小兒子不知情因此跟她冷戰2年。（圖／中廣提供）

記者吳雨婕／綜合報導

王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？！》專訪好友兼乾妹妹張清芳，張清芳在節目上，揭開許多不為人知的祕密，不僅提到當年離婚內幕，大兒子知情，小兒子被蒙在鼓裡，還因此氣到2年不跟張清芳說話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張清芳「TimeLESS」演唱會將在3月2日移師高雄，她提到，隔這麼久又登上舞台，很多事情都要適應，但她絕對不用提詞機，因為上台就不能看提示、甚至連想詞都不能想，才能在音樂裡面行雲流水。張清芳透露，去年台北場演唱會，其實是送給兒子到美國讀書的畢業禮物，她知道兒子對於演出很感興趣，特別安排他參與幕後彩排、搭台工作，看著精細的舞台如何從無到有。

▲張清芳將於明年3月高雄開唱，近期將飛紐約與帥兒Nathan相見。（圖／上引娛樂提供）
▲▼張清芳提到當年離婚內情。（圖／上引娛樂提供）
▲張清芳過去的14張專輯全部重新整理、上架數位平台。（圖／環球音樂提供）
 
張清芳也提起四年前結束婚姻之後，大兒子知情，小兒子不知內情，氣到2年拒絕跟她說話，後來時間久了、母子之間的冰山才融化。張清芳說：「小兒子回到她家、看到阿嬤也在，才體會到媽媽對自己的愛永遠都在，母子才又親近了。」她也從中學會藏拙，很多事情不急著說破，讓孩子自己體會更重要。

即使有信仰，張清芳覺得人生當然還是會失望、還是會生氣，但她的個性喜歡用「最快的方式」解決掉自己的痛苦、不喜歡痛苦太久。與其琢磨這個痛苦，不如跳脫出來，不往死胡同鑽，因為她知道這個世界上沒有非要不可的東西，也沒有非要不可的人，這樣刪除下去，會明白最後什麼才是自己真正想要的。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

張清芳帥兒死會了！帶女友見媽媽　天后超羨慕「好可愛」

張清芳20年心情不藏了！曝摯友離世受打擊　旅居香港無人認識

周杰倫爆登台北大巨蛋開唱！「時間點曝光」　經紀公司緊急回應

張清芳高雄開唱倒數3個月！突飛紐約見他　激動喊沒資格

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞