張清芳揭4年前離婚內情！小兒子被蒙在鼓裡 氣到冷戰2年
王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？！》專訪好友兼乾妹妹張清芳，張清芳在節目上，揭開許多不為人知的祕密，不僅提到當年離婚內幕，大兒子知情，小兒子被蒙在鼓裡，還因此氣到2年不跟張清芳說話。
記者吳雨婕／綜合報導
張清芳「TimeLESS」演唱會將在3月2日移師高雄，她提到，隔這麼久又登上舞台，很多事情都要適應，但她絕對不用提詞機，因為上台就不能看提示、甚至連想詞都不能想，才能在音樂裡面行雲流水。張清芳透露，去年台北場演唱會，其實是送給兒子到美國讀書的畢業禮物，她知道兒子對於演出很感興趣，特別安排他參與幕後彩排、搭台工作，看著精細的舞台如何從無到有。
張清芳也提起四年前結束婚姻之後，大兒子知情，小兒子不知內情，氣到2年拒絕跟她說話，後來時間久了、母子之間的冰山才融化。張清芳說：「小兒子回到她家、看到阿嬤也在，才體會到媽媽對自己的愛永遠都在，母子才又親近了。」她也從中學會藏拙，很多事情不急著說破，讓孩子自己體會更重要。
即使有信仰，張清芳覺得人生當然還是會失望、還是會生氣，但她的個性喜歡用「最快的方式」解決掉自己的痛苦、不喜歡痛苦太久。與其琢磨這個痛苦，不如跳脫出來，不往死胡同鑽，因為她知道這個世界上沒有非要不可的東西，也沒有非要不可的人，這樣刪除下去，會明白最後什麼才是自己真正想要的。
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