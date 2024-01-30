PLG／阿提諾榮幸自己能參與台灣籃球 感性稱：台灣就像另一個家
P.League+（簡稱PLG）聯盟新竹攻城獅隊洋將、中華男籃歸化球員阿提諾今（30）日由球團宣布正式離隊，阿提諾在「大獅風雲賽」賽前受訪時表示，自己很幸運能參與台灣籃球這些年的改變，也感性地表示「台灣就像自己的另一個家」。至於之後阿提諾是否還會回歸呢？他表示一切都還不確定，交由經紀人去談。
記者黃建霖/新竹報導
今年開季攻城獅戰績不佳，球隊在季初就進行大規模的整建以及球風改變，隨著內線球員的使用喜好改變，以及4號位更多開始選擇側翼，阿提諾逐漸被邊緣化，近幾場幾乎沒有出賽紀錄。最終他和球隊討論過後，決定另尋發展。
對於本季這樣艱難的處境，阿提諾說自己能做的就是做好準備，「這是我的工作，我就是保持自己的職業態度，就是持續做好準備。唯一能控制的就是把自己準備好，無論球隊處在什麼階段，保持好我身體的狀況。」
對於這些年在台灣打球的經歷，阿提諾也感性地表示，「台灣是非常好的地方，從2018年到現在非常多年，台灣就像是我另一個家，我非常幸運能參與台灣這些年籃球的蓬勃發展，從夢想家到現在攻城獅，籃壇已不斷地有更多好手和球隊出現，我非常高興能身處其中。」
至於阿提諾未來是不是會代表國家隊或是另一支台灣職籃球隊出賽？對此他表示自己現在還很難給出回答，會先和家人會合後好好討論，一切交由經紀人去接觸。