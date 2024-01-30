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小S激辣性感照流出！力拚女兒螞蟻腰　侯佩岑喊犯規：讓不讓人活

▲小S罕見曬出泳裝照，豐滿上圍和修長美腿讓網友驚呼太辣，連侯佩岑都直呼「太犯規了」。（圖／小S IG）
▲小S罕見曬出泳裝照，豐滿上圍和修長美腿讓網友驚呼太辣，連侯佩岑都直呼「太犯規了」。（圖／小S IG）

記者江芷稜／綜合報導

年屆45歲的小S（徐熙娣）保養得宜，身材依舊火辣，她前陣子在節目《小姐不熙娣》抱怨，和老公許雅鈞結婚近20年，現在在老公旁邊全裸淋浴，對方看都不看一眼，讓她忍不住抱怨「這真的很可惡！」最近全家到海邊旅行，小S終於解放性感好身材，罕見露出豐滿上圍、緊實大腿，讓網友全都看傻眼，連女星侯佩岑都說太犯規，「這讓不讓人活！」

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▲小S（左）全家出遊，女兒Lily（右）跟媽媽說想要一起被搭訕。（圖／小S IG）
▲小S（左）全家出遊，女兒Lily（右）跟媽媽說想要一起被搭訕。（圖／小S IG）
▲小S（左）被拍下翻白眼的照片，相當逗趣。（圖／小S IG）
▲小S（左）被拍下翻白眼的照片，相當逗趣。（圖／小S IG）
面對3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、Alice（許曦恩）女大18變，越長越標致，Lily甚至被說是林志玲的女兒，比媽媽還美，讓小S備感壓力，全家出發旅行前就感嘆壓力好大，因為Lily說「媽媽我們一起被搭訕」，她笑回「最好是會母女一起啦！我頂多在旁邊幫她擋煞」。

▲小S（右）全家一起出遊，女兒Lily（左）的螞蟻腰成為網友焦點。（圖／小S IG）
▲小S（右）全家一起出遊，女兒Lily（左）的螞蟻腰成為網友焦點。（圖／小S IG）
有別於其他明星冬天熱愛滑雪，小S在IG曬出多篇旅遊美照，強調「冬天就是要曬！主要是滑雪我已覺得麻煩，此刻的我，只想在豔陽下喝酒看孩子逐浪」，全家福合照時，網友比較起母女顏值，讚嘆Lily辣秀螞蟻腰好美，小S不甘示弱，立刻曬出性感泳裝照，自豪「45歲有點肉還挺性感的啊，什麼螞蟻腰？走開」。

▲小S罕見露出豐滿身材，讓網友都看呆了。（圖／小S IG）
▲小S罕見露出豐滿身材，讓網友都看呆了。（圖／小S IG）
▲小S跳舞練出大腿結實肌肉，好身材讓侯佩岑也直呼太犯規了。（圖／小S IG）
▲小S跳舞練出大腿結實肌肉，好身材讓侯佩岑也直呼太犯規了。（圖／小S IG）
小S罕見以性感泳裝亮相，豐滿的傲人胸圍與修長美腿，讓網友看到流口水，忍不住稱讚太美了，明星好友也驚嘆不已，女神侯佩岑留言「犯規！妳才要走開啦！巨寶～你自己不就是螞蟻腰加豐滿的上圍，還又加上腿部緊實的線條！還讓不讓人活？」阿本也驚呼「我的天也太美！美到要被掰直了，發芬欸」，網友沒想到她私下身材這麼有料、大腿緊實有肌肉，完全不輸女兒的青春肉體。


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