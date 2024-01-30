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米其林台菜富錦樹進駐101！過年檔全客滿　6新菜搭冠軍侍酒師選酒

▲米其林台菜「富錦樹台菜香檳」明（31）日正式進駐台北101，打造最大坪數頂級奢華旗艦版，並推出旗艦店獨家新品6道，包含蟹黃海鮮豆腐煲、宮保土魠魚等創意菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲米其林台菜「富錦樹台菜香檳」明（31）日正式進駐台北101，打造最大坪數頂級奢華旗艦版，並推出旗艦店獨家新品6道，包含蟹黃海鮮豆腐煲、宮保土魠魚等創意菜。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

米其林台菜「富錦樹台菜香檳」明（31）日正式進駐台北101，打造最大坪數頂級奢華旗艦版，這次升級全新Plus奢華版，並推出旗艦店獨家新品6道，包含蟹黃海鮮豆腐煲、宮保土魠魚等創意菜，開幕期間還有季節限定款的夢幻甜點草莓帕妃，每日限量50組。更與冠軍侍酒師聯手，打造高檔餐酒款式。而另一個台菜起家品牌欣葉集團，則與全家便利商店合作，推出大人系風味「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」。

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富錦樹台菜香檳101旗艦店特邀台灣設計天王宋毅合作，品牌以「台灣」為出發主題，大量使用台灣在地自然元素建材，像是花蓮綠色寶石-蛇紋石原礦，並加入台灣傳統手工藤編設計，更特意挑選輕透優雅的氣泡玻璃磚相呼應品牌的香檳氣泡特色，還選用取自礦物與植物頂級的天然環保植物稻穗塗料等。計151坪旗艦店，擁有獨立包廂總數達7間。

▲富錦樹台菜香檳101旗艦店邀台灣設計天王宋毅合作，品牌以「台灣」為出發主題，大量使用台灣在地自然元素建材。（圖／富錦樹提供）
▲富錦樹台菜香檳101旗艦店邀台灣設計天王宋毅合作，品牌以「台灣」為出發主題，大量使用台灣在地自然元素建材。（圖／富錦樹提供）
已經進軍海外日本的富錦樹台菜香檳，此次特別將旗艦店坐落於代表世界著名地標的台北101，創辦人吳羽傑J哥提到，希望台灣正宗台式料理的米其林好滋味 ，帶給更多海內外旅客，持續推向世界舞台。

「富錦樹台菜香檳101旗艦店」趕在龍年來臨前開幕，目前過年檔期的座位已幾乎全數被訂滿，新店新氣象並推出獨家限定菜單，像是需3天前預訂的「蟹黃海鮮豆腐煲」，主廚選擇一公斤重以上的大沙母，蒸熟後手工剝取蟹肉，搭配耗時3小時的特製蟹黃醬，再加上頂級劍蝦、中卷、干貝、刺參、魚卵，以及芙蓉豆腐等，風味鮮香濃郁。

▲「蟹黃海鮮豆腐煲」裡的蟹肉費工耗時，是挑選大沙公再手工拆卸蟹肉而成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「蟹黃海鮮豆腐煲」裡的蟹肉費工耗時，是挑選大沙公再手工拆卸蟹肉而成。（圖／記者葉盛耀攝）
也有 「秘製酸菜鱘龍魚」，有別於傳統酸菜魚總是用烏鱧魚，這裡選擇宜蘭生食級鱘龍魚肉，並挑選魚菲力，再以3小時熬煮出雞骨高湯及酸菜煨煮，香氣十足，口感酸中帶鮮辣。

▲「秘製酸菜鱘龍魚」味道似酸菜魚，但特別改選用宜蘭生食級鱘龍魚肉來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「秘製酸菜鱘龍魚」味道似酸菜魚，但特別改選用宜蘭生食級鱘龍魚肉來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
「清燉羊腩煲」則是精選羊肉中極致的羊腩部位，搭配當季新鮮蘿蔔和高山高麗菜燉煮，吃起來軟嫩並有微微自然甘甜。創辦人吳羽傑J哥從小自台南長大，土魠魚對他來說是親切的美食回憶，因此有了創意菜色「宮保土魠魚」，將土魠魚酥炸後加上特調醬汁，還有柿子乾增添果香與甜味，讓香氣更富有層次。

▲「清燉羊腩煲」裡，羊腩肉軟爛，湯頭清甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「清燉羊腩煲」裡，羊腩肉軟爛，湯頭清甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲選用台灣人常見的土魠魚，做成了創意菜色「宮保土魠魚」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲選用台灣人常見的土魠魚，做成了創意菜色「宮保土魠魚」。（圖／記者葉盛耀攝）
此次旗艦店還與冠軍侍酒師何信緯Thomas Ho攜手合作，共同呈現全新Pro版酒單，甜點也不馬虎，首次季節限定推出新鮮手工製作「草莓帕妃」每日限量。選用日本進口草莓，加上草莓慕斯，手工特製草莓熬煮成果醬及果凍、 特製香草卡士達及香草冰淇淋等，甜美外型無不引人拍照留念。

▲因應季節，推出新鮮手工製作「草莓帕妃」，每日限量。（圖／富錦樹提供）
▲因應季節，推出新鮮手工製作「草莓帕妃」，每日限量。（圖／富錦樹提供）
另一個台菜起家品牌欣葉集團，旗下品牌「欣葉‧生活‧廚房」則與全家便利商店合作，明（31）日將推出大人系風味「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」，以焦糖洋蔥醬搭配大量蔬果熬製成基底，更加日本職人秘方咖啡粉與巴薩米克醋，營造出大人系風味，色澤黝黑的黑咖哩醬汁帶著微微辛香與香料香氣，搭配口感Q彈的一期台南11號米飯。2月6日前於「全家」購買金咖哩系列商品任一款，即加贈金咖哩10元購物金優惠券（限量12萬份，數量有限、送完為止）。

▲欣葉集團旗下品牌「欣葉‧生活‧廚房」，與全家便利商店合作，明（31）日將推出大人系風味「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」。（圖／欣葉集團提供）
▲欣葉集團旗下品牌「欣葉‧生活‧廚房」，與全家便利商店合作，明（31）日將推出大人系風味「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」。（圖／欣葉集團提供）

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