米其林台菜富錦樹進駐101！過年檔全客滿　6新菜搭冠軍侍酒師選酒

我是廣告 請繼續往下閱讀
已經進軍海外日本的富錦樹台菜香檳，此次特別將旗艦店坐落於代表世界著名地標的台北101，創辦人吳羽傑J哥提到，希望台灣正宗台式料理的米其林好滋味 ，帶給更多海內外旅客，持續推向世界舞台。
「富錦樹台菜香檳101旗艦店」趕在龍年來臨前開幕，目前過年檔期的座位已幾乎全數被訂滿，新店新氣象並推出獨家限定菜單，像是需3天前預訂的「蟹黃海鮮豆腐煲」，主廚選擇一公斤重以上的大沙母，蒸熟後手工剝取蟹肉，搭配耗時3小時的特製蟹黃醬，再加上頂級劍蝦、中卷、干貝、刺參、魚卵，以及芙蓉豆腐等，風味鮮香濃郁。
也有 「秘製酸菜鱘龍魚」，有別於傳統酸菜魚總是用烏鱧魚，這裡選擇宜蘭生食級鱘龍魚肉，並挑選魚菲力，再以3小時熬煮出雞骨高湯及酸菜煨煮，香氣十足，口感酸中帶鮮辣。
「清燉羊腩煲」則是精選羊肉中極致的羊腩部位，搭配當季新鮮蘿蔔和高山高麗菜燉煮，吃起來軟嫩並有微微自然甘甜。創辦人吳羽傑J哥從小自台南長大，土魠魚對他來說是親切的美食回憶，因此有了創意菜色「宮保土魠魚」，將土魠魚酥炸後加上特調醬汁，還有柿子乾增添果香與甜味，讓香氣更富有層次。
此次旗艦店還與冠軍侍酒師何信緯Thomas Ho攜手合作，共同呈現全新Pro版酒單，甜點也不馬虎，首次季節限定推出新鮮手工製作「草莓帕妃」每日限量。選用日本進口草莓，加上草莓慕斯，手工特製草莓熬煮成果醬及果凍、 特製香草卡士達及香草冰淇淋等，甜美外型無不引人拍照留念。
另一個台菜起家品牌欣葉集團，旗下品牌「欣葉‧生活‧廚房」則與全家便利商店合作，明（31）日將推出大人系風味「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」，以焦糖洋蔥醬搭配大量蔬果熬製成基底，更加日本職人秘方咖啡粉與巴薩米克醋，營造出大人系風味，色澤黝黑的黑咖哩醬汁帶著微微辛香與香料香氣，搭配口感Q彈的一期台南11號米飯。2月6日前於「全家」購買金咖哩系列商品任一款，即加贈金咖哩10元購物金優惠券（限量12萬份，數量有限、送完為止）。