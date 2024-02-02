韓國瑜竄熱搜關鍵字！眾好奇「立法院長可以罷免嗎」　 答案曝光

橘子嘉年華最高潮！2/4夜嗨祭壓軸　「聽團、Coser 與夜市」全包

▲Gamania 橘子集團泛娛樂盛典「橘子嘉年華」，已於日前在台北西門商圈正式開展，2月4日將進入最高潮，夜嗨祭」壓軸，當天聽團、Coser 遊行與屋台夜市全部都可暢玩。（圖／記者陳明安攝）
▲Gamania 橘子集團泛娛樂盛典「橘子嘉年華」，已於日前在台北西門商圈正式開展，2月4日將進入最高潮，夜嗨祭」壓軸，當天聽團、Coser 遊行與屋台夜市全部都可暢玩。（圖／記者陳明安攝）

記者葉盛耀/綜合報導

Gamania橘子集團2024春季「橘子嘉年華」首度進駐臺北西門商圈，活動最終日2月4日帶來最高潮的壓軸活動「夜嗨祭」，全日包含精彩創作者市集、音樂表演、Coser 遊行等豐富環節，喜歡幽靈水晶、林潔心、怕胖團及 Theseus 忒修斯四組人氣歌手的粉絲千萬不能錯過，再配上當日限定的屋台夜市以及在地小吃，有得吃又有得玩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來到西門町，有相當多美食可以品嚐，最廣為人知的老天祿滷味、外國旅客必吃的阿宗麵線，最近更有不少新崛起的美味，像是阿財虱目魚魚肚，每天晚上22:00才開張，但是21:30就已大排長龍，招牌菜色是虱目魚肚、滷肉飯、蚵仔酥與鬆軟的厚煎蛋等。另一家三味食堂，也受年輕人喜愛，老字號的日本料理小館子，以巨無霸尺寸的鮭魚生魚片、鮭魚握壽司打響名號，一顆握壽司肯定要分兩三口才能品嚐。

▲位於西門町的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位於西門町的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30。（圖／記者葉盛耀攝）
而橘子集團泛娛樂盛典「2024 春季橘子嘉年華」將於2月4日在西門紅樓北廣場舉辦「夜嗨祭」，全日活動包含精彩創作者市集、音樂表演、Coser 遊行等豐富環節。推薦爆買「起司貝爾」等 IP 文創小物，也可跟著「怕胖團」等熱血搖擺，最重要的是當晚還有屋台夜市。

所謂「屋台」，源自於日本福岡，其實就是指台灣的路邊攤，當晚將有社群討論度高的酒香醬料創意漢堡「The Savory Bistro」、「蛸山家章魚燒」帶來全臺唯一章魚燒仙貝、豐富口味的「大麗士手作可麗餅」以及日式道地「綺楽燒の炒麵老闆」四家人氣餐車美食滿足粉絲的胃，秀出你的 beanfun! app 會員頁面還可現場獲得折扣。

▲「蛸山家章魚燒」有全台唯一章魚燒仙貝。（圖／業者提供）
▲「蛸山家章魚燒」有全台唯一章魚燒仙貝。（圖／業者提供）
「2024 春季橘子嘉年華」打造大型 IP 實境解謎活動，邀所有闖關者於活動最終日來「夜嗨祭」high 翻西門町，當晚更有多組跨世代人氣歌手及團體將於 18：00 至 21：00 於夜嗨祭舞台區輪番上陣，在西門紅樓帶來最精彩的演出，包含從選秀節目《未來少女》出身的新世代人氣少女偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL，還有《大嘻哈時代 2》出身的創作饒舌歌手林潔心，以及怕胖團及 Theseus 忒修斯的現場演唱。

▲「夜嗨祭」迎新春！橘子嘉年華 2 月 4 日邀未來少女、怕胖團 high 翻西門紅樓。圖／橘子集團提供）
▲「夜嗨祭」迎新春！橘子嘉年華 2 月 4 日邀未來少女、怕胖團 high 翻西門紅樓。圖／橘子集團提供）

怕胖團、未來少女嗨翻西門！橘子嘉年華2月4日迎最高潮「夜嗨祭」

「橘子嘉年華」完整攻略！西門町玩解謎遊戲　爽拿贈品、抽Switch

2024春季「橘子嘉年華」進行中！　3大IP解謎關卡、裝置物登場

橘子嘉年華規模空前！西門町設「12站大型關卡」　玩就抽純金金幣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞