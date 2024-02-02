橘子嘉年華最高潮！2/4夜嗨祭壓軸 「聽團、Coser 與夜市」全包
Gamania橘子集團2024春季「橘子嘉年華」首度進駐臺北西門商圈，活動最終日2月4日帶來最高潮的壓軸活動「夜嗨祭」，全日包含精彩創作者市集、音樂表演、Coser 遊行等豐富環節，喜歡幽靈水晶、林潔心、怕胖團及 Theseus 忒修斯四組人氣歌手的粉絲千萬不能錯過，再配上當日限定的屋台夜市以及在地小吃，有得吃又有得玩。
記者葉盛耀/綜合報導
來到西門町，有相當多美食可以品嚐，最廣為人知的老天祿滷味、外國旅客必吃的阿宗麵線，最近更有不少新崛起的美味，像是阿財虱目魚魚肚，每天晚上22:00才開張，但是21:30就已大排長龍，招牌菜色是虱目魚肚、滷肉飯、蚵仔酥與鬆軟的厚煎蛋等。另一家三味食堂，也受年輕人喜愛，老字號的日本料理小館子，以巨無霸尺寸的鮭魚生魚片、鮭魚握壽司打響名號，一顆握壽司肯定要分兩三口才能品嚐。
而橘子集團泛娛樂盛典「2024 春季橘子嘉年華」將於2月4日在西門紅樓北廣場舉辦「夜嗨祭」，全日活動包含精彩創作者市集、音樂表演、Coser 遊行等豐富環節。推薦爆買「起司貝爾」等 IP 文創小物，也可跟著「怕胖團」等熱血搖擺，最重要的是當晚還有屋台夜市。
所謂「屋台」，源自於日本福岡，其實就是指台灣的路邊攤，當晚將有社群討論度高的酒香醬料創意漢堡「The Savory Bistro」、「蛸山家章魚燒」帶來全臺唯一章魚燒仙貝、豐富口味的「大麗士手作可麗餅」以及日式道地「綺楽燒の炒麵老闆」四家人氣餐車美食滿足粉絲的胃，秀出你的 beanfun! app 會員頁面還可現場獲得折扣。
「2024 春季橘子嘉年華」打造大型 IP 實境解謎活動，邀所有闖關者於活動最終日來「夜嗨祭」high 翻西門町，當晚更有多組跨世代人氣歌手及團體將於 18：00 至 21：00 於夜嗨祭舞台區輪番上陣，在西門紅樓帶來最精彩的演出，包含從選秀節目《未來少女》出身的新世代人氣少女偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL，還有《大嘻哈時代 2》出身的創作饒舌歌手林潔心，以及怕胖團及 Theseus 忒修斯的現場演唱。