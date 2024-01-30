網球／謝淑薇將「代表中華台北」出戰巴黎奧運　搭檔人選資格曝光

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謝淑薇本屆澳網豪取兩冠，長年以來都是台灣代表性的女網選手，她的實力和資格要披上國家隊戰袍絕無問題。但隨著巴黎運將在7月展開，謝淑薇至今仍未找到參賽搭擋，日前網友在社群上提問「難道吳芳嫺或者是曹家宜都不適合嗎」時，謝淑薇的哥哥謝政瀛更是出面表示，「以上，我們都高攀不起。只想開心打球，謝謝。」讓人感到耐人詢問。
不過今天謝淑薇本人就在自己的個人臉書上表示，在帶著雙冠的紀錄離開澳網厚，隨之附帶的益處是她能以世界前10的雙打排名，前進巴黎奧運。「這也意味著，我將可以使用世界雙打排名前十奧運規則，任意挑選世界排名前300的選手為巴黎奧運的雙打搭檔。」
「與愛麗絲（Elise Mertens）、芭芭拉（Barbora Strycova）、王欣瑜的3個大滿貫成功奪冠戰績，奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。」謝淑薇如此寫道。
謝淑薇進入世界前10 奧運相關規則一覽
根據巴黎奧運會規定，雙打共會有32組選手獲得參賽資格，將在今年6月中舉辦的法國網球公開賽結束之後，統計當周的最新世界排名，以此作為是否取得巴黎奧運資格的依據。謝淑薇先前曾在2014年、2023年拿下法網女雙冠軍，有相當大的機會能夠維持在世界排名前10位。
位居雙打世界前10名的球員，可以自行指定同國家另一名選手，且選手只需排名在世界前300名。參考國際女子網球協會（WTA）的官網資料，目前台灣女將排名最靠前的是以積分5,242分位居第6名的謝淑薇。