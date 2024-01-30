獨／韓國瑜若當選立法院長　秘書長人選除李四川！這2人也被點名

▲韓國瑜與台中立委參敘前，強調在野立委必須團結，才能符合民意、形成強大的監督力量。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.21）
▲韓國瑜與台中立委參敘前，強調在野立委必須團結，才能符合民意、形成強大的監督力量。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.21）

記者林怡昕／台北報導

第11屆立委後天報到，當天會選出立法院正副院長，新國會雖三黨不過半，但因國民黨仍佔多數，若國民黨立委未跑票、民眾黨立委未直接挺民進黨，國民黨推派的立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，應會順利過關。韓國瑜若順利當上立法院長，未來立法院秘書長人選也受到矚目，台北市副市長李四川日前被點名，不過據了解，李四川可能性不高，反而是兩名卸任的國民黨立委被點名。

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李四川日前對此受訪苦笑說，自己一直被點名，一下子要他去新北選市長，一下要他去擔任立法院秘書長，怎麼一直在幫他找工作。台北市長蔣萬安也說，他會「萬安緊抱」，不會放人。考量立法院秘書長要協助院長處理議事，當過立委或對熟悉開會流程的議事人員較合適，藍營人士點名，五連霸的資深立委費鴻泰，以及原任的國民黨立院黨團總召曾銘宗，反而是合適人選。

該人士分析，費鴻泰曾任台北市議會副議長，在黨內是資深立委，且長期在財政委員會擔任召委，也曾任國民黨團總召，以費的輩分與資歷，擔任立法院秘書長應不會有太大困難。至於曾銘宗雖只任兩屆立委，但近年也都擔任國民黨團總召角色，溝通協調能力佳，還曾代理過國民黨秘書長，若考量居中穿梭能力，曾銘宗也是合適人選。

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