T1／海神後衛邱子軒左膝前十字韌帶斷裂！本季報銷 將動刀治療
T1聯盟高雄全家海神後衛邱子軒在1月份的賽程發揮出色，幫助海神隊打出4勝1敗的戰績，場均17分5.8籃板2.2助攻，兩分球投籃命中率60%，三分球命中率50%，甚至進入到「單月MVP」票選的排名之中。可惜邱子軒日前在和台啤雲豹的比賽中傷到左膝蓋，檢查後發現是前十字韌帶斷裂，確定整季報銷。
記者黃建霖/綜合報導
在日前與台啤永豐雲豹隊比賽中，邱子軒攻防表現出色，但在拼戰過程中不幸負傷退場。而為求謹慎與最妥善治療，海神球團與子軒在輔大及高醫皆進行了精密檢查與詳盡諮詢，遺憾確認遭逢左膝前十字韌帶斷裂的傷勢，並預計在膝蓋消腫後儘速進行手術修復。
海神球團表示，為確保完整恢復與休養，邱子軒將缺席本季包含季後賽在內所有剩餘賽程。也在官方社群網站上寫道：「無論傷病或任何困難，高雄全家海神隊上下總是齊心協力走過，因為我們相信，經過挑戰的淬煉都會變得更堅強，請 #神隊友 為子軒本季表現與未來復健獻上掌聲與祝福，期待「邱森萬」come back stronger！」
邱子軒在新人賽季就嶄露頭角，憑藉著出色的衝擊力和膽識在隊內輪換中佔有一席之地，上賽季的季後賽他在對上臺南台鋼獵鷹的系列賽中也帶給對方十分大的麻煩，成為海神後場的要角。
今年球季邱子軒持續成長，海神主帥喬伊斯認為他蛻變許多，稱讚他在最近一段時間為球隊做出很大的貢獻。然而這次的傷情讓他本季的賽程只能到此為止。