▲洗腎身心更強盛！　北市聯醫和平婦幼院區洗腎室「360度逆轉『腎』」獲國家認證

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「360度逆轉『腎』」 獲SNQ國家品質標章認證臺北市立聯合醫院和平婦幼院區洗腎室不僅提供透析患者的醫療照顧，還整合各方面資源，提供全方位支持，以協助他們應對這項長期的醫療挑戰。該團隊更以「360度逆轉『腎』，全人照顧開啟豐腎人生」通過SNQ國家品質標章認證，顯示團隊致力於提供高品質的照護，不僅關注患者的生理需求，更注重心理、家庭和社會面向，打造更完整的醫療支援體系。
系統標準化改善長期存活率 減少併發症發生臺北市立聯合醫院和平婦幼院區腎臟內科主任陳永泰說，門診常常聽到慢性腎臟病患者詢問聽說洗腎很辛苦。其實這樣的說法並不完全正確，透析患者的症狀其實大部分並不來自於透析本身，而是來自其他的共病症，如心血管併發症或骨質病變。
陳永泰表示，團隊不僅利用系統化、標準化的模式來監控及調整病患透析相關之重要醫療指標，改善病患的長期存活率並減少併發症發生。透過長期穩定的控制來改善病患整體狀況，不僅能夠改善透析生活品質，也能提高長期存活率，並減少併發症發生。
末期腎臟病以血液或腹膜透析為主 致力提升生活品質陳永泰表示，目前國內換腎患者仍在少數，對於末期腎臟病患者的治療還是以血液透析或腹膜透析為多數，團隊長期致力於提升透析患者的醫療品質及生活品質。針對長期透析患者除了長期建立良好醫護關係之外，其實醫護團隊與腎友間的感情更像家人或朋友。團隊除了給予病患最優良的醫療照顧外，針對患者身心靈都給予更全方位照顧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60725
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