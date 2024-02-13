星二代學霸！徐乃麟兒子20歲跳級唸博士　他指考「30天拚上台大」

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徐乃麟小兒子徐廷墉2017年從美國芝加哥大學理化系畢業，優秀的他常常拿獎學金，教授甚至還推薦他攻讀名校耶魯大學有機化學博士班，讓年僅20歲的徐廷墉直接跳過研究所，就讀博士班。且因為他成績優異，5年高額學費全免，還領38,000元美金（約115萬新台幣）獎學金；去年9月，在美國上班的徐廷墉帶韓籍女友回台灣，參加大哥徐新洋的婚禮，徐乃麟透露，兒子應該這兩年就會完成終身大事。
邰靖台大電機碩士還沒畢業 台積電積極挖角
邰智源獨子邰靖精通英文、日語，從薇閣高中拿市長獎畢業後，以學測74級分優異成績，透過個人申請的方式錄取台大電機系、物理系、陽明大學醫學系、臺北醫學大學醫學系，最終他選擇台大電機工程學系就讀，並繼續攻讀碩士。而還沒拿到台大電子工程學研究所學位的他，已經吸引許多頂尖半導體台廠的興趣，台積電更是早早前來挖角。
MAX瑞士攻讀飯店管理 被高票推選當畢業生代表
于美人兒子MAX 2019年9月進入瑞士洛桑旅館管理學院（EHL）就讀，歷經大一下學期新冠疫情爆發，耽誤兩年完成論文和飯店實習及通過考試，去年他邀請媽媽參加畢業典禮，還神祕地說要給于美人一個驚喜，原來MAX高票當選畢業生致詞代表。畢業當天，MAX演說生動又有趣，結束後全場起立鼓掌，事後還有很多師長與同學來向MAX致意，目前MAX已經找到國外飯店的工作。
江大成30天考上台大 28歲任電商平台CEO
徐薇獨子江大成讀師大附中時是畢聯會主席，大學指考前30天，原本目標是台大電機系的他放棄自然組科系，轉唸商科，並順利考上台大經濟系。他畢業後到美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）學大數據，因為對電競產業有興趣，2019年3月赴上海電競公司任職戰隊經理，也曾經在北京中國數碼文化擔任董事長特助，25歲就月領10萬薪水。後來他自己創業，現在是網路電商平台「大成小館」的執行長。
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