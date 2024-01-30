空軍將派員赴美參與C-130技術協調會 飛官盼能e化升級
農曆新年將至，國防部今（30）日舉行「國軍113年春節加強戰備活動」，邀請國內外媒體至屏東基地觀摩空軍第六混合聯隊戰備操演，進行包括「C-130H等型機編隊滑行、低空衝場、P-3C型機配賦彈藥靜態陳展、潛力裝掛及人員專訪說明」等項目。針對空軍今年將派員赴美參加C-130技術協調會，飛官期盼C-130運輸機儀表能夠e化，對電子儀表及各裝備的升級，能夠更符合國際民航法規，在人道救援上更順遂。
記者呂炯昌／屏東報導
1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301~1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」。除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。
媒體詢問赴美參加技術協調會後如何提升戰力？空軍六聯隊第十大隊政戰主任王怡靜表示，目前是以觀摩角度，屆時將派出正、副駕駛、機械官、裝載長等一組完整機組人員前往交流、觀摩，希望未來能夠將飛機飛過去，做正式參與。
由於C-130機隊平均機齡接近40年，各界關注的C-130升級問題，根據國防部今年度預算顯示，空軍將進行機性能提升案。王怡靜表示，升級方案已經上呈，目前空軍中能夠飛出ADIZ（防空識別區）的機種，C-130就是其中之一，但因儀表尚未E化，希望能進行電子儀表及各裝備的升級，能更符合國際民航法規，在人道救援上能夠更順遂。