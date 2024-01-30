《繁花》播趙傳經典歌曲！「沒告知就使用」 他無奈沒人來聯繫
導演王家衛執導的陸劇《繁花》中，使用許多90年代的經典歌曲，傳出王家衛為了把歌放進劇裡，至少花了1000萬人民幣（約台幣4300萬元），其中還使用了趙傳的歌曲〈我是一隻小小鳥〉，沒想到近來趙傳在社群媒體發文指出，根本沒有人來洽談錄音使用權，引起討論。
記者吳雨婕／綜合報導
陸劇《繁花》30集一共用了57首歌，包括張學友的〈偷心〉、張雨生〈我的未來不是夢〉、王傑〈妳是我胸口永遠的痛〉等歌曲，其中在劇裡男主角胡歌和好友陳龍的兄弟情中，則是使用了趙傳的歌曲〈我是一隻小小鳥〉，片尾雖然確實列出作詞、作曲者李宗盛與演唱者趙傳，原唱卻沒收到版權洽談相關事宜，因此趙傳在臉書發文：「最近火紅的劇《繁花》，劇中使用《我是一隻小小鳥》，先前都沒人來洽談錄音使用權，我是擁有錄音權的人，但沒人跟我聯繫呢。」
針對此事，趙傳透過所屬的旋風音樂提到，關於《繁花》使用歌曲〈我是一隻小小鳥〉一是，劇組已經與公司聯繫，還在處理中，目前尚未有清楚結論。而趙傳對於劇組未在使用前告知音樂使用版權一事感到遺憾，「《繁花》劇組會選上我的歌曲並用原唱歌聲，相信是肯定這首歌的價值，使用這首歌是件好事。人以合為貴，我不希望走上法律這條路的。但個人覺得尊重版權是必須的，希望劇組與版權代理商都能看到我的誠意，能認真看待並處理好這件事情，讓整件事能圓滿落幕。」