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《繁花》播趙傳經典歌曲！「沒告知就使用」　他無奈沒人來聯繫

▲《繁花》爽播趙傳的經典歌曲〈我是一隻小小鳥〉，讓趙傳忍不住發文指控，根本沒有人與他聯繫使用音樂版權事宜。（圖／NOWnews資料照）
▲《繁花》爽播趙傳的經典歌曲〈我是一隻小小鳥〉，讓趙傳忍不住發文指控，根本沒有人與他聯繫使用音樂版權事宜。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕／綜合報導

導演王家衛執導的陸劇《繁花》中，使用許多90年代的經典歌曲，傳出王家衛為了把歌放進劇裡，至少花了1000萬人民幣（約台幣4300萬元），其中還使用了趙傳的歌曲〈我是一隻小小鳥〉，沒想到近來趙傳在社群媒體發文指出，根本沒有人來洽談錄音使用權，引起討論。

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陸劇《繁花》30集一共用了57首歌，包括張學友的〈偷心〉、張雨生〈我的未來不是夢〉、王傑〈妳是我胸口永遠的痛〉等歌曲，其中在劇裡男主角胡歌和好友陳龍的兄弟情中，則是使用了趙傳的歌曲〈我是一隻小小鳥〉，片尾雖然確實列出作詞、作曲者李宗盛與演唱者趙傳，原唱卻沒收到版權洽談相關事宜，因此趙傳在臉書發文：「最近火紅的劇《繁花》，劇中使用《我是一隻小小鳥》，先前都沒人來洽談錄音使用權，我是擁有錄音權的人，但沒人跟我聯繫呢。」

▲胡歌電視劇《繁花》重現90年代上海風華，評價褒貶不一。（圖／翻攝《繁花》微博）
▲▼胡歌（上圖）主演的《繁花》，使用了趙傳（下圖）的歌曲〈我是一隻小小鳥〉，卻沒事先告知。（圖／翻攝《繁花》微博、翻攝趙傳臉書）
▲趙傳父親於安詳中離世，享耆壽94歲，他盼爸爸頭七能入夢與他相見，「讓我再抱抱您」。（圖／趙傳臉書）
 
針對此事，趙傳透過所屬的旋風音樂提到，關於《繁花》使用歌曲〈我是一隻小小鳥〉一是，劇組已經與公司聯繫，還在處理中，目前尚未有清楚結論。而趙傳對於劇組未在使用前告知音樂使用版權一事感到遺憾，「《繁花》劇組會選上我的歌曲並用原唱歌聲，相信是肯定這首歌的價值，使用這首歌是件好事。人以合為貴，我不希望走上法律這條路的。但個人覺得尊重版權是必須的，希望劇組與版權代理商都能看到我的誠意，能認真看待並處理好這件事情，讓整件事能圓滿落幕。」



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