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台灣燈會在台南！安平燈區明天登場　亮點、交通接駁與管制一次看

▲2024台灣燈會的安平燈區先率先登場，展區內將有許多作品，像是游文富「無限圓」。（圖／台南市政府提供）
▲2024台灣燈會的安平燈區先率先登場，展區內將有許多作品，像是游文富「無限圓」。（圖／台南市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台灣燈會即將在 2024年2月3日~3月10日於台南盛大登場，這次將會是台南400年來的首場國際級活動，燈會規劃為安平燈區、高鐵燈區，主燈燈區的高鐵燈區，2月24日才會登場，首先開展的是安平燈區，將於明（3）日率先登場。整理安平燈區活動亮點與交通等資訊一次看。

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此次安平燈區登場時間為2024年2月3日~3月10日 (2/9 除夕停止營運一天）。地點為：林默娘公園、原1661臺灣船園區、安平運河沿岸及安平遊憩碼頭。

🔴安平燈區亮點

值得一提的是安平燈區也是水上展演及施放煙火的區域，此外展區也配合「臺南400年」燈會主題，將規劃系列與台灣、台南歷史起源發展，以及荷西、明鄭、清領、日治等各時期相關的系列表演活動。此外還會有 12 場空中無人機、煙火及燈光秀值得期待。而安平燈區內又分為「台南400展區」與「河光往事展區」。

📍臺南400展區：
主要在林默娘公園、安平遊憩碼頭周圍，展區內可見以台南歷史、土地、海洋、美食、多元文化等不同主題設計的 20 件裝置藝術燈光作品。

📍河光往事展區
位於台南運河往安平港的南側，並在綿延數公里的運河沿岸設有10組作品。展區內作品特色在於結合科技、AI演算，並且遊客與還能與其互動，感受不一樣的未來感及多層次視覺體驗。

▲2024台灣燈會在台南，以「龍耀臺南」為主軸，規劃二大燈區，此為率先開場的「安平燈區」。（圖／取自台南好玩臉書）
▲2024台灣燈會在台南，以「龍耀臺南」為主軸，規劃二大燈區，此為率先開場的「安平燈區」。（圖／取自台南好玩臉書）
🔴安平燈區免費燈會接駁車
台南轉運站、台南火車站將規劃免費燈會接駁車，接駁往返燈會會場旁的億載轉運站；亦可搭乘大台南公車2、14、19、77、99號公車至轉運站周邊再步行前往。

▲安平燈區接駁車路線圖。（圖／取自運轉台南好交通臉書）
▲安平燈區接駁車路線圖。（圖／取自運轉台南好交通臉書）
🔴安平燈區交通管制
📍「行人徒步區」車輛禁行
安平燈區管管制期程自2月3日起至3月10日止，其中「行人徒步區」路段車輛禁行，包括燈會會場周邊的安億路、慶平路(健康二街－育平路)、慶平路西向車道(育平路－健康二街)、平生路(安平路－運河路)、古堡街(安北路－運河路、平日縮減管制)。

📍「接駁車專用道路段」車輛禁行
包括水景橋東向車道、湖內一街(水景橋－運河路)、運河路(湖內一街－平生路)；「機車臨時停放區」路段車輛禁行，有安億路(永華路二段－光州路)，慶平路東向改為「調撥雙向車道」通行(健康二街－育平路)，安平商圈周邊則是「彈性管制車輛進出」(平日縮減管制)。


▲安平燈區管管制期程自2月3日起至3月10日止，其中「行人徒步區」路段、「接駁車專用道路段」都將盡致車輛行駛。（圖／取自運轉台南好交通臉書）
▲安平燈區管管制期程自2月3日起至3月10日止，其中「行人徒步區」路段、「接駁車專用道路段」都將盡致車輛行駛。（圖／取自運轉台南好交通臉書）

📍開車者注意事項
開車前來者，為避開市區車潮，從南下進入安平建議從走國道1、3號轉國道8號，再從台江大道、四草大橋直接進入安平，並將車輛停放A1觀夕平台停車場、A2碧海碼頭停車場、A3水景橋停車場後搭乘燈會接駁車進入會場；北上進入安平則建議從國1、3轉台86線後停放A4安平公所臨時停車場、A5永華國平收費停車場、A6市府西側停車場、A7運河星鑽停車場後，搭乘免費接駁車至億載轉運站再步行到燈會會場。

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