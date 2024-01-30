▲研究：老人患有消化系統疾病更易憂鬱！　專家教子女３招降風險

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慢性病常伴隨心理因素 身心共病需重視國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅說明，上述研究的因果關係不明，雖然無法釐清胃腸道疾病與孤獨、憂鬱及社交孤立的因果，但可確認彼此間相互關聯，邱弘毅建議，此研究結果可以提醒國內相關科別醫師，在診療老年腸胃疾患問題的同時關注他們的心理狀況，有需要時可協同臨床心理師來處理心理健康相關的問題，對於治療胃腸道疾病的成效會更顯著。
發現長輩有孤獨感、憂鬱情緒 ３個方式協助董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，社交孤立和孤獨不同，「社交孤立」指的是物理上的距離，型態上一個人但本身仍可能很享受；而「孤獨」則是一種主觀的感受，會引發寂寞、不安、沮喪、提不起勁、難過等負向情緒，增加罹患憂鬱症風險，不可輕忽。若發現長輩有孤獨感或憂鬱情緒，可透過三個方式給予協助：
1、「辨識」現在和兩個月前的生活作息和身體狀況有什麼不同。
2、「互動」教長輩在家也能和親友互動的方式，像是LINE、電話等，但要提醒長輩留意常見的詐騙手法避免受害。
3、「運動」鼓勵長輩在行動範圍內建立運動習慣，像是在電視機前甩手，或是跟著董氏基金會的「熟齡運動紓壓」系列短片運動，從短短的3-5分鐘開始，漸進式的養成習慣。
這些情況非老化現象 應尋求專業協助葉雅馨提醒，長輩隨著年紀增長會越來越需要子女的關心與陪伴，晚輩可增加關心與互動的頻率，沒有收到長輩圖訊息時主動問候；另可趁著農曆年節相聚和長輩互動時，觀察他們是否有和以往不同之處，如果有不斷抱怨、行動遲緩、記憶力明顯下降、經常有負面想法、言語等，這些可能非老化現象，應尋求專業協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60719
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