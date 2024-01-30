T1／周伯勳稱「卡森斯很聽控衛的話」 還加碼爆霍華德明星哨很多
T1台啤雲豹隊洋將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（30）日和P.League+聯盟的新竹御頂攻城獅進行「大獅風雲賽」，主場的攻城獅最終以84:81拿下勝利。賽後攻城獅前鋒周伯勳比較卡森斯和「魔獸」霍華德之間的差別，後者直言「卡森斯很聽控衛的話」，更直言霍華德的明星哨很多，但裁判都不吹。
記者黃建霖/新竹報導
周伯勳上一季本來在台啤英熊效力，但這一季加入新竹攻城獅，由於雲豹和台啤合併，因此今天他也有機會和一些前隊友交手。賽後他笑說：「這是很棒的比賽，可以和老隊友交流比賽，彼此都知道對方的招數，可惜啟瑋和小安沒打，不然會更精采。」
這兩季雲豹都有簽下前NBA球員，去年是霍華德，今年則是卡森斯，對於這兩為長人的比較，周伯勳認為：「魔獸會指揮隊友，表弟則很聽控球的話」，另外也爆料表示：「魔獸的明星哨太明顯，擋人有非法掩護，但都沒有吹。」
卡森斯這一場只打半場，得到10分，而且末節讀秒時刻，有投追平球機會，儘管場上發出呼聲，他也沒有再出賽。賽後他表示自己希望能給場上隊友更多機會，也很享受今天在新竹體育館作客的氛圍。
「很喜歡這個主場比賽的氛圍，球迷都很有能量和激情，我就是享受這場比賽，我覺得非常開心和享受。」卡森斯如此說道。