周曉涵喇舌日本型男！胸貼護身上陣　導演催油門：為國爭光

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李國毅演出的緣分很奇妙，一開始喜翔打電話說：「你來幫我演隨從，就幾天。」結果遇到疫情停拍、劇本修改，李國毅的角色加重變主角，「突然要我學京劇，我極度懷疑自己做不到，剛好遇到停拍，才爭取更多時間學習。」學了9個月，京劇老師一句「你可以上台了」變成定心丸，讓李國毅卸下包袱演出。
《商魂》一探台灣第1代企業家們爭奪經營權的商界風雲，每集製作預算高達千萬，傅孟柏光是台詞要說台語、日語就已經挑戰極大，下了非常大的功夫。雖然扮演大實業家，一身西裝、金絲眼鏡非常斯文，但傅孟柏透露在劇中與李國毅在雨中對打的場景，是他在最喜愛的片段之一。除此之外，他的角色也周旋在邵雨薇和田中千繪之間，3人撲朔迷離的情感線已在前導預告中埋下伏筆。
邵雨薇在劇中飾演傅孟柏的老婆，角色集聰明、可愛於一身，會讓觀眾眼睛為之一亮，並且跟著劇中人物的表現會心一笑。田中千繪不只和傅孟柏、邵雨薇有精采的對手戲，引人注目。她在劇集中大量更換多套優雅又華美的裝扮，十分賞心悅目。此外，她的角色不僅牽動劇中錯綜複雜的政商關係，甚至背負了慘痛的回憶，到時必定會讓觀眾對她的人生遭遇感到揪心。
《商魂》首播將在2月17日周六晚上8點於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館+全台首播。三立台灣台也將在隔週五（23日）晚間10點15分起首播，每周播出1集。
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