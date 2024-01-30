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周曉涵喇舌日本型男！胸貼護身上陣　導演催油門：為國爭光

▲周曉涵在《商魂》與市原隼人有喇舌戲。（圖／記者葉政勳攝）
▲周曉涵在《商魂》與市原隼人有喇舌戲。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠／台北報導

改編自企業家林燈生平的民視年代劇《商魂》首映會今（30）日舉行，周曉涵在戲中與日本型男演員市原隼人有多場激情戲，尺度大到喇舌，被問到拍攝過程周曉涵整個失憶，「因為情慾戲偏多，有車震的、涵洞的、飯店的，我需要靠導演回憶。」導演洪子鵬透露為了激發兩人的火花，拍攝前還告訴周曉涵：「妳要為國爭光，不要輸日本人。」

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▲李國毅（左）、周曉涵（右）出席《商魂》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲李國毅（左）、周曉涵（右）出席《商魂》首映會。（圖／記者葉政勳攝 ）
周曉涵為了營造沒穿衣服的裸體感，全身只有胸貼、膠帶保護，她說所有情慾場景，導演都先用公仔擺放體位示範給她看。戲裡她和入贅的李國毅是怨偶，有一場戲用腳直戳李國毅的臉，周曉涵拍完好喜歡，李國毅笑說：「力道剛剛好，不會太痛也不會太輕，又有羞辱感。」首次挑戰反派的李國毅也很慘，所有演員都摧殘過他，「男生、女生都用腳弄我的臉。」

▲邵雨薇（左）、傅孟柏（中）、田中千繪（右）出席《商魂》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲傅孟柏（中）周旋在邵雨薇（左）、田中千繪（右）之間。（圖／記者葉政勳攝 ）
李國毅演出的緣分很奇妙，一開始喜翔打電話說：「你來幫我演隨從，就幾天。」結果遇到疫情停拍、劇本修改，李國毅的角色加重變主角，「突然要我學京劇，我極度懷疑自己做不到，剛好遇到停拍，才爭取更多時間學習。」學了9個月，京劇老師一句「你可以上台了」變成定心丸，讓李國毅卸下包袱演出。

▲李國毅、周曉涵、傅孟柏、邵雨薇、林在培、徐鈞浩等主演出席《商魂》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲製作人高瑞陽（左起）、李國毅、周曉涵、傅孟柏、邵雨薇、林在培、徐鈞浩、導演洪子鵬出席《商魂》首映會。（圖／記者葉政勳攝）
《商魂》一探台灣第1代企業家們爭奪經營權的商界風雲，每集製作預算高達千萬，傅孟柏光是台詞要說台語、日語就已經挑戰極大，下了非常大的功夫。雖然扮演大實業家，一身西裝、金絲眼鏡非常斯文，但傅孟柏透露在劇中與李國毅在雨中對打的場景，是他在最喜愛的片段之一。除此之外，他的角色也周旋在邵雨薇和田中千繪之間，3人撲朔迷離的情感線已在前導預告中埋下伏筆。

▲邵雨薇（左）、傅孟柏（右）出席《商魂》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲邵雨薇（左）、傅孟柏（右）在《商魂》扮夫妻。（圖／記者葉政勳攝）
邵雨薇在劇中飾演傅孟柏的老婆，角色集聰明、可愛於一身，會讓觀眾眼睛為之一亮，並且跟著劇中人物的表現會心一笑。田中千繪不只和傅孟柏、邵雨薇有精采的對手戲，引人注目。她在劇集中大量更換多套優雅又華美的裝扮，十分賞心悅目。此外，她的角色不僅牽動劇中錯綜複雜的政商關係，甚至背負了慘痛的回憶，到時必定會讓觀眾對她的人生遭遇感到揪心。

《商魂》首播將在2月17日周六晚上8點於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館+全台首播。三立台灣台也將在隔週五（23日）晚間10點15分起首播，每周播出1集。

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