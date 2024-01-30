T1／台啤雲豹洋帥查爾斯首次帶兵！加盟為改造防守 曝現階段定位
在「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）為球隊效力的最後一戰，T1聯盟的台啤雲豹隊也做出球隊將在下半季進行改動的一些跡象。在今（30）日的「大獅風雲賽」中，他們由加拿大籍的查爾斯（Charles Dube-Brais）擔任此役的總教練，至於他之後會不會接管帥位？查爾斯本人沒有多談，只表示會和球團再來討論。
記者黃建霖/新竹報導
雲豹在之前無預警地炒掉帶隊成績不錯的歐森（Michael Olson），當時內部人士表示希望總教練能將球隊帶往「攻守均衡」的方向，但歐森卻有些偏科，雖然戰績似乎不錯，但多項高階數據不盡人意，而且對上強隊表現不佳，認為這些問題在下半季會慢慢顯現出來，才決定季中換帥。
其實，查爾斯在前幾場雲豹例行賽就已經出現在場邊，而且引起了球隊的討論，他有在亞洲職籃執教的經驗，帶過ABL聯盟的澳門黑熊的前身忠信功夫，2017-2018年球季時帶隊繳出15勝5敗，還拿下ABL的年度總教練。
今天的大獅風雲賽是查爾斯第一次作為雲豹隊的教頭執教球隊，也讓人好奇他之後是不是要全面接下這支球隊的兵符？對此他本人在賽後並未透露太多，只表示會和球團再來討論。
「我和球隊有很多溝通，也談了很多，這是個很棒的聯盟。這是我來台灣後的第一場執教，當初我來到這支球隊的原因是為了加強防守，因為我們前10場比賽的成績有很大的進步空間。我很開心在台灣執教的首戰是在今天。以前也有對過台灣球隊的經驗，至於未來我的定位，會和球團再討論。」查爾斯受訪時如此說道。