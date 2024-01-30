沒進公司少互動 華爾街日報：調查顯示遠距工作被裁員機率高35%
全球科技業今年初即刮起裁員風暴，包含微軟、Google、蘋果、亞馬遜等科技巨頭都在進行組織重整與人事重組。外媒報導指出，遠距上班員工（fully remote employees）被解僱的可能性比其他同事高出35%，專家認為這是因為沒進辦公室較難與同事發展私人關係，人事部門裁員時，更容易從缺乏情感連結、沒有私交的員工下手。
記者倪浩軒/綜合報導
《華爾街日報》引述勞工統計機構「Live Data Technologies」的調查數據，指出遠距上班員工相比進公司上班的同事，被解僱機率高出35%。事實上，匹茲堡大學曾經做過研究，進公司的員工與遠距上班的員工，工作表現是一樣的，進公司並未提高效率，因此遠距上班員工更容易被解僱，可能是出於其他的原因。
人力顧問機構的資深副總裁錢勒傑（Andy Challenger）就指出，當人事部門被老闆告知必需縮編10％人力時，優先將沒有私交的員工列入裁員名單，會是一個比較容易的做法。
另外，調查也發現，遠距上班員工認為不用進公司相當於獲得8％的加薪，在2023年，有12％的遠距上班員工離職並在2個月內開始新工作，而有進公司的員工則只有9％離職。若公司要求遠距上班員工進公司，也可能會導致員工選擇離職，千禧年一代的員工認為，如果經理必須看到大家屁股坐在辦公室才能知道大家有在工作，那麼這意味著經理「根本不知道工作是如何被完成的」。