黃偉晉陷失言風波！ 粉絲抓戰犯「莎莎的問題」 Lulu氣回：荒唐
藝人黃偉晉日前在錄過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》時 ，在南韓人氣女團LE SSERAFIM品嘗台灣小吃地瓜球時，突脫口「好想要插她們下面的…（停頓）選的那一顆地瓜球。」疑似開黃腔的言論引起粉絲反彈。事發後，有人到主持人之一Lulu的臉書下留言，認為是莎莎接話害偉晉被誤會，對此，Lulu也正面回應，「怎麼到現在還有這種荒唐的留言？」
記者薛羽彤／綜合報導
黃偉晉當下說出那句話之後，主持人之一的莎莎接著說「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔。」加深讓人誤會他對LE SSERAFIM開黃腔。黃偉晉失言後立刻道歉，事件仍延燒至今，昨（30）日甚至透露「工作丟了」，讓不少粉絲相當心疼。莎莎也發文解釋，主持是一件不容易的事，除了要照著既定的腳本走，還要給出臨場反應，每個主持人都卯足全力，「跟黃偉晉工作的時候，可以感受到對方的認真、善良、以及正直」，希望有機會與他再度合作。
事發後，有網友到Lulu的臉書下留言「一句我聽到了喔，硬是想把那句變成梗（哏），結果導致男的被出征，是不是該跟那些誤會的人解釋，是女主持人的問題，不是男的問題」。Lulu也正面回擊「怎麼到現在還有這種荒唐的留言？」她認為偉晉雖然不是有心的，但用字不當他也道歉了，「而莎莎就算接了話也是當下為了保護偉晉，他也才有機會直接在台上解釋他沒有那個意思」。最後Lulu嚴正強調，台上所有人都是有心想把事情做好，從頭到尾搞不清楚狀況的人請不要再做任何評論了，現在這則留言已被刪除。
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