王淨爆閃婚曹佑寧！「被愛沖婚頭」登記為夫妻 經紀人火速回應了
25歲的演員王淨和曹佑寧去年在鏡頭前大方認愛，1年來小倆口常在社群上放閃，感情如膠似漆。今（31）日週刊爆出爆料王淨「婚」頭，兩人已悄悄登記成為小夫妻。對此，《NOWnews今日新聞》稍早詢問王淨是否已婚？王淨透過經紀人回應，「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」否認已婚傳聞。
記者薛羽彤、黃雅琪／綜合報導
據《鏡週刊》報導，兩人周遭的友人爆出：「王淨跟曹佑寧已經結婚了耶！」知情人士透露，王淨與曹佑寧交往不久之後，就向身邊親近的圈內長輩說很想嫁曹佑寧，她認為曹佑寧是個很值得託付的人，還爆出兩人即將赴海島旅遊，甜蜜度蜜月。對此，王淨經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」否認已婚傳聞。
去年聖誕節時，小倆口PO出應景的照片放閃，其中一張曹佑寧摟著王淨的腰，遭疑是否有孕在身，王淨聽到傳聞笑回：「肚子裡都是排泄物，不要鬧了。」解釋是椅子面積較小，這樣坐才不會跌倒，男友只是做出一個護住她的動作而已。
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