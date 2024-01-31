中國取消M503航線 專家：否認海峽中線存在！壓縮我空防預警時間
中國民航局昨宣布，將自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。國家政策基金會副研究員揭仲對此分析，中共之舉不但壓縮我空防縱深及預警時間，試圖徹底抺去、否認海峽中線的存在，也形同用技術手段，否定我方依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。
記者何哲欣／台北報導
揭仲表示，M503航道距海峽中線原僅4英浬、7.8公里，過去經馬政府向中共交涉，希望中共民航機飛行時，往西偏置6英浬，而兩岸民航局交涉後，實際航行時又再往西偏4英浬，等於M503航道原距海峽中線為17.8公里，實際運作時則為25公里。因為海峽中線右側即為我方限航區，如此中共民航機在飛行時，我方辨識可獲得緩衝時間。
揭仲說，中共民航局現在發布的作法，等於讓M503航道距海峽中線僅7點多公里，且自W122由西往東接M503航道時，只要民航機轉向半徑稍大，航機很容易就越過中線。他認為，中共今日之舉不但壓縮我空防縱深及預警時間，更是試圖徹底抺去、否認海峽中線的存在。
揭仲說，在取消飛行偏置措施並啟用W122與W123航線由西向東銜接M503航線後，由於M503離中線與我方在中線以東的限航區極為接近，使中共民航機越過中線，甚至我方所畫設限航區的機率恐將明顯增加，不僅使中線進一步被淡化，也形同用技術手段，否定我方依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。