7-11咖啡買1送1隱藏優惠！拿鐵、美式半價爽喝 全家霜淇淋買1送1
超商隱藏咖啡優惠來了！7-11即起至2月11起，天天抽咖啡買1送1優惠券，APP遊樂場一天可抽2次，LINE官方帳號也可抽2次，一天最高有4次抽獎機會，有機會抽到指定品項買1送1，包括美式、拿鐵等大杯咖啡、精品咖啡系列、現萃茶系列、珍珠系列、不可思議咖啡系列通通半價喝，其餘優惠券有任2杯59折，最差也有89折優惠券，快去試手氣喝半價咖啡吧。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11好運龍來刮刮樂，即起於2月11日前，在線上APP、LINE官方平台推出「好運龍來刮刮樂」活動，每人每日最多可免費玩4次，張張折扣有獎，最低可享CITY系列買一送一起優惠，抽中指定品項任選買1送1的話，可半價喝CITY CAFE大杯以上咖啡、精品咖啡系列、現萃茶系列、珍珠系列、不可思議咖啡系列，手氣最差也有89折優惠券。
且APP更加碼於指定活動期間每兌換2次咖啡優惠條碼，即可再送指定CITY飲品同品項買一送一優惠券以及「雙人遊法國巴黎機+酒」抽獎機會，讓自己來趟夢幻歐洲之旅。
全家則是倒數最後一天優惠，今（31）日門市指定咖啡買1送1，有特濃美式（原價55元）、特濃拿鐵（原價65元）；還有全家霜淇淋不限口味買1送1。