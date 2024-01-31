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整合醫療新趨勢　雅丰席睿南北結合為高雄美麗健康打底再提升

▲整合醫療新趨勢　雅丰席睿南北結合為高雄美麗健康打底再提升
▲整合醫療新趨勢　雅丰席睿南北結合為高雄美麗健康打底再提升

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】醫美邁向健康美學新時代，雅丰醫療事業深耕醫美市場21年，插旗高雄與席睿診所共創更全面的美麗服務，攜手勵馨基金會舉辦公益開幕暨捐贈儀式，吸引眾多政商名流共襄盛舉。余宗宸院長表示，現今醫療走向整合醫療發展趨勢，期盼帶給高雄民眾更優質的醫療品質；王文禾院長也分享，追求美麗不只是單一方向，而是與健康相輔相成、提升氣質，甚至能幫助需要的弱勢婦幼，達到成人之美。

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高雄地區聯合型旗艦醫美開幕，余宗宸醫師表示，現今醫療走向整合發展趨勢，例如整形外科、皮膚專科、大腸直腸外科、牙科等，甚至是中西醫的結合，實際上多科聯盟已行之有年，因此雅丰醫療體系與席睿診所結合，期盼帶給高雄民眾更優質的優質品質與更多元化的選擇。

王文禾醫師分享，席睿診所成立8年，期盼事業體系更上一層樓，正式加入具有21年口碑的雅丰醫療事業，未來整合南北醫美資源、攜手共同開創醫療新技術、優化服務，以多年的豐富經驗和專科專業的醫療服務，將北部都會的時尚美感帶給高雄民眾。

由內而外的美麗，才是全方位都美麗。王文禾醫師分享，醫學美容追求的不只是外表單一的美麗，人一定要先身體健康，才會有進一步的提升。例如民眾最在意的體態，可透過運動與體重管理達到目標。當人體重減輕，就會更有動力去運動，而且運動起來比較不容易疲憊，體態好也更有自信，因此健康與美麗可說是相輔相成的。

提升美麗健康　拓展自信職涯

一般民眾對於整形美容的印象存有商業刻板印象。余宗宸醫師表示，一般醫美能夠協助民眾改變體態或容貌，而健康美學更能兼顧整體身體健康。他回顧，一位模特兒在別院接受療程意外失敗，嚴重影響外貌與工作、打擊自信心！經由他重新修整後，模特兒不僅找回美麗與自信，還能夠拓展時尚職涯，特別來函感謝，這也是讓醫師更有動力的良好醫病互動。

王文禾醫師分享：「我們對於美麗的追求，絕對不是單一方向的，還包含了氣質提升。你現在的氣質藏著你走過的路、讀過的書，還有愛過的人。所以我們要表達的是呈現整體的美感。」曾碰過個案在別院接受療程卻顯得強勢兇悍，經由他調整後，一雙明眸散發出溫柔氛圍，因此符合自己的氣質才能達到最佳的效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60666

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