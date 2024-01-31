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合照黃色小鴨或高雄輕軌「買一送一」22大優惠　萌吃烤鴨、小鴨包

▲秀出與高雄愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，一次享受義享時尚廣場16大餐飲優惠「買一送一」；高雄漢來大飯店則有小鴨點心、下午茶等6大美食同樂會。（圖／翻攝自高雄市政府FB、高雄流行音樂中心提供）
▲秀出與高雄愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，一次享受義享時尚廣場16大餐飲優惠「買一送一」；高雄漢來大飯店則有小鴨點心、下午茶等6大美食同樂會。（圖／翻攝自高雄市政府FB、高雄流行音樂中心提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024全台瘋朝聖黃色小鴨！睽違十年游回高雄愛河灣的黃色小鴨，不只一次來兩隻，連跌倒鴨也爆紅，天天觀賞人潮擠爆。美食業者看準商機推出優惠活動，一次整理義享時尚廣場16大「買一送一」起好康，秀出與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車的合照，就能萌吃烤鴨、小鴨包；咖啡、手搖飲料「第二杯半價」；連姓「黃」或穿黃色衣服都有送菜回饋。高雄漢來大飯店也推出一系列超萌小鴨點心、下午茶等，美食同樂會6大優惠活動。

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幫大家統整高雄義享時尚廣場「黃色小鴨」美食優惠，即日起至2月25日，符合活動相關資格條件至指定櫃位消費，一次掌握百貨內16大餐飲好康。提醒大家，各店活動不得與其他優惠合併使用喔。

📌開飯川食堂
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，可享冬瓜露「買一送一」（原價90元/杯）。提醒大家，本活動限內用；過年期間2月9日至2月14日不適用。

📌蒸鮮腸粉
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，來店消費滿800元，可享1元加購「手工小鴨造型包」一籠（兩顆/原價108元）。提醒大家，每桌限加購乙份；數量有限如售完則換其它造型包。

▲蒸鮮腸粉「手工小鴨造型包」超萌，達指定條件1元可享加購優惠。（圖／翻攝自義享時尚廣場官網）
▲蒸鮮腸粉「手工小鴨造型包」超萌，達指定條件可享1元加購優惠。（圖／翻攝自義享時尚廣場官網）
📌饗泰多
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，內用滿低消並點購「柑橘椰奶酪」，即可享「加10元多一件」優惠（原價100元/杯）。提醒大家，本活動限內用；過年期間2月9日至2月14日不適用。

📌FOND訪韓國傳統豆腐鍋
憑任何高雄市小鴨圖樣交通工具（如輕軌或計程車），或任何景點、裝飾小鴨自拍畫面，即可享「人蔘雞定食8折」優惠，現省110元。提醒大家，活動限內用；服務費另計；數量有限售完即止。

▲搭高雄黃色小鴨交通工具或合照，都能吃FOND訪「人蔘雞定食8折」優惠（圖／FOND訪提供）
▲搭高雄黃色小鴨交通工具或合照，都能吃FOND訪「人蔘雞定食8折」優惠（圖／FOND訪提供）
▲FOND訪韓國傳統豆腐鍋彈性放寬，出示任何小鴨合照都能享有優惠。（圖／FOND訪提供）
▲FOND訪韓國傳統豆腐鍋彈性放寬優惠條件，出示任何小鴨合照都回饋。（圖／FOND訪提供）
📌cama café
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，即可享「全品項大杯飲品88折」優惠。

📌穎可達咖啡
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，「全品項9折」優惠。

📌COCO 都可
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，同品項「第二杯半價」。

📌KAKAO FRIENDS
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，即享芒果系列飲品「第二杯半價」。

▲御私藏推出可愛黃色雲朵薰衣草綠茶「第二杯半價」。（圖／翻攝自義享時尚廣場官網）
▲御私藏推出可愛黃色雲朵薰衣草綠茶「第二杯半價」。（圖／翻攝自義享時尚廣場官網）
📌御私藏
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，黃色雲朵薰衣草綠茶「第二杯半價」（原價70元/杯）。

📌御前上茶
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，享抹香檸檬綠「第二杯半價」。

📌銀座杏子豬排
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照／穿著黃色服飾或配件／姓氏為黃等，到銀座杏子日式豬排用餐，凡點購主餐即贈「紫米紅豆湯」乙份（每日限量十份）。 

📌鴨寮街
消費滿200元以上，即贈「100元烤鴨折價券」紅包（限1000份）。提醒大家，烤鴨折價券使用期間為 2月26日至4月30日，限內用、限折抵烤片皮鴨。

▲鴨寮街消費滿鵝送鴨鴨紅包。（圖／翻攝自義享時尚廣場官網）
▲鴨寮街消費滿額送鴨鴨紅包。（圖／翻攝自義享時尚廣場官網）
📌鰻魚日記
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，海苔玉子燒鰻魚飯「88折」優惠。提醒大家，2月8日至2月14日過年期間不適用。

📌這一小鍋
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，單筆消費滿800元，享「海鮮3拼」加購價119元（原價158元）。提醒大家，每日限量30份；服務費10%以原價計。

📌小泉聚場
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，凡點雙人套餐或4人套餐，可享有「海燕檸檬（無酒精）」同桌每人乙杯（原價100元/杯）。 提醒大家，每桌限加購乙份。

📌雪坊優格
出示與愛河黃色小鴨或黃色小鴨輕軌列車合照，優格冰淇淋雙球199元（原價270元）。  

▲高雄漢來大飯店也推出一系列超萌小鴨點心、下午茶等，美食同樂會6大優惠活動。（圖／漢來美食提供）
▲高雄漢來大飯店也推出一系列超萌小鴨點心、下午茶等，美食同樂會6大優惠活動。（圖／漢來美食提供）
高雄漢來大飯店旗下餐飲品牌，配合2024年高雄燈會「Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」即日起至2月25日，也推出一系列「黃色小鴨」專案，超萌小鴨造型甜點、主題下午茶套餐都有。

📌焰 牛排館
精緻沙拉吧期間限定供應「小鴨造型甜點」（每日數量有限）。

📌紅陶上海湯包、精緻海鮮火鍋、翠園粵菜餐廳
出示與黃色小鴨合照，享「用餐95折」優惠。提醒大家限內用；包廂不適用；春節期間2月8日至2月14日不適用。

📌大廳酒廊
黃色小鴨主題下午茶套餐580元（需預訂），憑來美食APP券「享8折」優惠。

📌糕餅小舖
「鴨香寶」栗香蛋糕 6吋/800元，「開心鴨餅乾」巧克力/草莓/原味 100元/個、388元/組(4隻)，「小黃鴨」焦糖海鹽慕斯 220元/個。提醒大家，每日限量，售完為止；不適用任何優惠。

▲「鴨香寶」栗香蛋糕好萌鴨。 （圖／漢來美食提供）
▲「鴨香寶」栗香蛋糕好萌鴨。 （圖／漢來美食提供）

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