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超微財測失色！台股早盤跌百點　台積電弱勢、AI股又受傷

▲Fed今年首次利率會議登場、美股企業財報好壞參半，美股四大指數昨（30）日跌多漲少，但超微財測不佳，使台北股市今（31）日開低壓盤，早盤一度跌百點，下殺來到17934點，萬八又失守。（圖／NOWnews資料照）
▲Fed今年首次利率會議登場、美股企業財報好壞參半，美股四大指數昨（30）日跌多漲少，但超微財測不佳，使台北股市今（31）日開低壓盤，早盤一度跌百點，下殺來到17934點，萬八又失守。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

Fed今年首次利率會議登場、美股企業財報好壞參半，美股四大指數昨（30）日跌多漲少，但超微財報不佳，使台北股市今（31）日開低壓盤，早盤一度跌百點，下殺來到17934點，萬八又失守。權值王台積電早盤跌逾1%，其他AI概念股如緯創、英業達、廣達與緯穎跌1到2%多。不過，台積電設備股、電子通路與泛神盾集團表現亮眼。

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美股道瓊指數30日上漲133.86點，或0.35%，收38,467.31點；那斯達克指數下跌118.15點，或0.76%，收15509.9點；標普500指數下跌2.96點，或0.06%，收4924.97點；費城半導體指數下跌68.28點，或1.56%，收4319.99點。

由於超微（AMD）發布最新財報，雖然公司對AI處理器預期可以帶來營收動能，但未顯現在本季獲利上、財測保守，讓盤後股價一度下挫6%。而台北股市電子股也受到影響，整體開低走低，早盤一度跌百點，下殺來到17934點，萬八又失守。

晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到634元，跌幅超過1%。同樣為晶圓代工的聯電則跌0.9%、世界先進小跌、力積電跌1%多。AI概念股伺服器部分綠油油，像是緯創跌2%，英業達、廣達與緯穎跌1%多、技嘉跌0.5%。其他，廣明與智原跌1%，高力和健策走跌。

不過，台積電概念股卻表現不俗，中砂漲7%，信紘科、亞翔、漢科與萬潤漲3到5%。另外，電子通路也表現搶眼，方土昶飆漲停，倍微、尚立、亞矽、擎亞漲2到7%。還有泛神盾集團持續夯，安國漲7%，芯鼎、安格、神盾與迅杰漲2到3%。

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