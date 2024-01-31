MLB／遊騎兵「MVP」Corey Seager動刀！恐缺席春訓 盼趕上開幕戰
衛冕軍德州遊騎兵（MLB）今（31）日透過總管Chris Young表示，「陣中明星游擊手Corey Seager在今（31）日接受左側運動型疝氣修復手術，將會確定缺席春訓大部分時間，盼Corey Seager能在春訓結束前恢復練習順利趕上開幕戰。」
記者張志宇/綜合報導
根據美媒表示，此傷勢在去年球季時就困擾著Corey Seager，但Seager起出選擇以靜養方式去恢復，但隨著球季即將到來，Seager最終選擇開刀治療，對此總管Chris Young透露，「在休賽季確實有兩種方式來讓Corey Seager康復，一個是繼續控制傷情靜養，另一方法為選擇開刀解決傷勢，最終他與最頂尖的團隊討論後，採取最穩妥的方式，就是開刀把他治好。」
但隨著美國職棒本土開幕戰將在3月28日正式展開，Corey Seager將有很大機會敢不上開季，總管Chris Young直言，「Corey Seager的傷勢確實無法給出回歸時間表，但期盼Corey Seager能在春訓結束前恢復練習，能以健康的身體迎接開幕戰。」
Corey Seager在2022年與遊騎兵簽下一份10年3.25億美金的合約，上季出賽119場，掃出33轟、96分打點、打擊率0.327，在季後賽17場比賽中，貢獻6轟、6支二壘安打、12分打點、打擊率0.318的成績，最終拿下世界大賽MVP，達成在美、國聯球隊都拿下世界大賽MVP的壯舉。
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