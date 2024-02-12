中信啦啦隊專訪／儀諪16歲就出道！慘遭恐嚇欠薪　年收入不到萬元

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擁有啦啦隊3年資歷的儀諪透露，她在16、17歲時簽給經紀公司，媽媽當時雖然很擔心，但還是非常支持女兒的決定，希望儀諪能為自己做的事情負責任，「我們都會在背後支持妳！」之後她也順利在2018年發行單曲，怎料看似前途一片美好的儀諪，卻慘遇恐怖的合約糾紛。
她說，自己有好幾年都沒有薪資，從簽約開始算起的話，一年平均收入不到萬元，那時還是學生的她，只能靠著打工來維持生計。原來前東家透過騷擾、恐嚇等各種手段來阻止任何想和儀諪合作的對象，包含節目組、製作單位，就連錄音師、造型師都無一倖免，「說我的經紀合約、肖像權還在對方手上，不能用我的照片，不然就去告你。」
也因為這些事件的影響，也讓儀諪在外飽受負面批評，好一陣子都沒有收入。 不過，儀諪仍保持樂觀的心情來面對，「一路以來，我都遇到非常多幫助我的貴人，讓我覺得我可以很勇敢的面對這些事情，也覺得需要自己保護自己權益，老天爺就是給了我很多難關，但祂也幫我開啟了很多大門。」
獲峮峮學姐強力推薦！儀諪媽媽變超級大鐵粉
談到最喜歡哪位學姐？儀諪立刻想起峮峮，「我很喜歡她的個性！」原來儀諪曾在節目上初次遇到對方，雖然一開始還不熟，但峮峮的熱情與照顧，讓她印象深刻。此時，一旁的經紀人乖姐爆料，峮峮事後曾向她推薦儀諪，「乖姐，妳知道嗎？我今天看到一個女生超可愛的！」殊不知那時候的儀諪，早就是已定的練習生了，只差沒官方宣布而已，也可見證峮峮的慧眼。
而爸媽的支持力挺，也讓女兒儀諪放心許多，無後顧之憂地盡情享受啦啦隊生活。儀諪害羞爆料，媽媽竟然能從早到晚都看她同一支應援影片，「我只要待在家，我從早上起床到晚上睡覺，一直聽到那個音樂（應援），她一直在重複看那影片，很煩！妳知道嗎？」
可愛的是，媽媽甚至比所有粉絲都還瘋狂，除了緊盯儀諪的社群平台，還會跑到YouTube上搜尋女兒名字，並把所有影片通通看過一遍，就連經紀人乖姐也成為儀諪媽媽的女神，「妳那個經紀人長的好漂亮喔！」包含粉絲叫什麼名字，儀諪媽媽瞭若指掌。
即便對媽媽的行為感到害羞，但儀諪內心其實非常開心，「這是真的！我媽是大鐵粉！」被問到如果哪天應援時，媽媽舉著大頭版出現在球場上，會有什麼反應？儀諪竟然回答：「那我可能會哭！我可能真的會哭！」讓眾人笑著敲碗乖姐趕緊安排。
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