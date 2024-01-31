MLB／Justin Turner以1年4億價碼轉戰多倫多藍鳥 上季繳回春表現
美國職棒（MLB）春訓即將在3月展開，在今（31）日根據大聯盟記者Jon Paul Morosi指出，多倫多藍鳥將以1年1300萬美元（約4億台幣）簽下上季打出回春表現的Justin Turner，其中合約內還包括150萬美元的激勵獎金。
記者張志宇／綜合報導
記者Jon Paul Morosi表示，「藍鳥在今年自由市場鎖定J.D. Martinez與Justin Turner為補強目標，最終以1年1300萬美元選擇了Turner」，Justin Turner屆時將填補上Matt Chapman與Brandon Belt的攻擊火力，將可能鎮守一壘或三壘防區。
現年已滿39歲的Justin Turner本季在紅襪146場出賽中，打擊率為0.276、掃出23轟、OPS為0.800，其中打點數為96分，打點數更是創下自己生涯單季新高，今年在紅襪除了擔任指定打擊外，更守過一壘、二壘、三壘等內野守備位置。
值得一提，國聯衛冕軍亞利桑那響尾蛇也有意追求Justin Turner，但隨著遭藍鳥先行拿下，也讓響尾蛇將目光正式鎖定上季打出回春表現的J.D. Martinez，若響尾蛇順利簽下J.D. Martinez，則是J.D. Martinez睽違8年再次為響尾蛇效力。