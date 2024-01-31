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健檢揪出腦內沈默殺手　不開顱殺敵亦能預防腦中風！

▲健檢揪出腦內沈默殺手　不開顱殺敵亦能預防腦中風！
▲健檢揪出腦內沈默殺手　不開顱殺敵亦能預防腦中風！

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】正值中壯年四十多歲王女士三年前健康檢查時，意外發現大腦血管長了一顆動脈瘤，當時影像經醫師判讀動脈瘤體積尚小，建議追蹤觀察，直至近期王女士因頭痛就醫，發現動脈瘤明顯變大。為了避免動脈瘤破裂出血可能帶來致命危機，王女士決定接受微創「血流導向裝置栓塞手術」，並於術後兩天出院，恢復正常生活。

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沈默無聲腦動脈瘤破裂無預警、發生率卻比癌症高！

成大醫院神經外科主治醫師黃致遠解釋，與細胞變異增生所致的顱內腫瘤不同，腦動脈瘤就像台語常說的「膨拱(像車胎膨出)」，是腦部動脈血管壁向外膨出形成壁薄卻充滿血流的囊袋，一旦破裂，整體死亡率高達五成，即便能即時成功搶救，病人癒後也可能不復以往。遺憾的是大部份的腦動脈瘤於破裂前都無明顯徵兆，僅少數患者會因壓迫到腦神經進而出現頭痛、眼皮張不開、複視(看東西會有疊影)等等症狀。統計顯示，腦動脈瘤盛行率高達2~5%遠遠高於癌症，好發於四、五十歲以上成人，其中又以女性發生率較高。

改斜歸正、導引正途　血流導向裝置微創、手術時間短、免開顱！

台灣治療腦動脈瘤技術已非常純熟，除開顱手術和線圈栓塞手術外，現階段還有「血流導向裝置栓塞手術」。黃致遠說明，此療法是以導引血流的方式來使動脈瘤內形成血栓，以達到栓塞的目的。醫師用同心導管方式由腹股溝鼠蹊部進入患者股動脈，經血管內微導管輸送、置放網狀「血流導向裝置」至動脈瘤旁主要血管，引導血流至遠端主血管內，減少流入腦動脈瘤內，爾後血管內膜化，達到保護血管壁及動脈瘤萎縮消失的效果。

黃致遠補充，針對開口較大或直徑超過一公分的動脈瘤從臨床經驗觀察，「血流導向裝置栓塞手術」術後一年，大多數動脈瘤幾乎能完全消失，大及巨型動脈瘤也可萎縮八成，甚至術後第二年有機會完全消失。

腦動脈瘤可預防，建議高危險群定期篩檢！

由於腦動脈瘤深層無聲，平時完全感受不到它的存在，但只要破裂就可危及致命。黃致遠因此提醒，動脈瘤是可以預防的疾病，即使沒有症狀，也能透過核磁共振、電腦斷層血管攝影揪出。建議長期抽菸、高血壓、多囊性腎病或家族病史的民眾，定期做健康檢查，才能提早發覺、及早治療，避免暴露在危險中而不自知。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60742

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