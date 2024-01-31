民眾黨推黃珊珊角逐立法院長！黃國昌：小黨當議長　攜手藍綠改革

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲表示，進入國會以來，專注於國家治理的各項改革，居住正義、社會安全等，4年來也證明透過他們的努力可以改變台灣的實質問題，「讓我們感受到台灣人民對我們有期待，責任更重，一定會提醒我們要不斷的反省改進，不會辜負民眾期待」。
柯文哲說，討論國會改革事項，為新立委已經在討論如何開展第三波民主改革新路徑，遺憾的是到現在為止，還在關心立法院長副院長的選舉，對國會改革沒那麼關切，重點應該是如何提高立法的品質效率以監督行政機關。民眾黨相信自己是改變的關鍵力量，遵守政治價值，務實監督推動國會改革，這是他對選民的承諾也是新民主的起點。
黃國昌說，未來民眾黨在立院裡面，會秉持科學理性問政，就事論事；針對重要法案能夠跟各政黨兩大黨就事論事的合作，推出福國利民、推遲非常久的改革法案。這會期接下來將由他擔任總召，黃珊珊擔任副總召、陳昭姿擔任幹事長，為其他成員提供行政上面的協助。
黃國昌表示，在這會期中會推動優先法案，如同在競選過程中所有民眾黨立委的共同政見的九大領域，國會改革，包含聽證調查權、人事同意權力度的強化等，公平正義司法，吹哨者保護法，不法關說罪等，都是在選舉中的承諾。針對年輕世代關注的居住正義，會積極推動屯房稅、空屋稅、租屋透明化，區段徵收供給平價住宅，另還有勞保年金、並成為警消的後盾，履行柯文哲曾經做出的承諾，降低組工會的門檻。另還有醫護制度的保護、提高工資待遇，推動新住民基本法，幼保人員、學校老師的相關權益，另還有廣電三法修正，電視新聞台股權財務公開透明的原則。
黃國昌表示，對於新政府NCC委員的提名名單也會強力監督，期待立院強化人事同意權，讓其善盡把關責任，讓NCC有專業性與獨立性。為了健全穩定的金融，會設置金融保護局，強化金融消費者的保護，防範金融體系混亂；如何跟防詐相連結，也是關心重點。
至於正副院長的立場，黃國昌宣布，跟台灣社會報告，經過開會討論以後一致決議，會推出黨團成員黃珊珊成為所推舉的立法院長後選人，希望實現是柯文哲主席一再宣示的，台灣的政黨能夠和解，社會能夠和諧。
黃國昌表示，在明日立法院長選舉中，民眾黨第一輪將一致投票支持黃珊珊；他舉例，在世界上由少數政黨成員擔任國會議長並不罕見，包括現任立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、現任捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）以及泰國眾議院議長萬諾（Wan Muhamad Noor Matha）等，都是由國會小黨成員擔任議長「由民眾黨成員擔任立法院院長，更可以在藍綠兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色，並在未來跟兩大黨攜手完成國會改革。
黃國昌表示，民眾黨希望在兩黨對立的情況下，扮演中立的溝通橋樑，希望藍綠兩黨共同支持黃珊珊當院長；他提到若第一輪投票無法產生院長人選，民眾黨8名黨團成員皆不會參與第二輪投票；但若第一輪黃珊珊當選，副院長選舉將不會推出人選。
更多「新國會立法院長選戰」相關新聞。