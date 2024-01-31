「樂天女孩」恐大改組！舉報浦韋青與4女孩 樂天桃猿忍痛大整頓
樂天桃猿由前領隊浦韋青與經紀人私下幫女孩接商演活動，讓球團舉報桃園市廉政署，檢方昨日出動抓人，證實4名樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂都捲入風波，浦韋青、陳元凱訊後被移送桃園地檢署複訊，不但是重創台灣啦啦隊產業，也對樂天女孩的形象、觀感不佳，這部分樂天桃猿可能會願意做出大改革，也要重整球隊內部狀況。
記者吳政紘/綜合報導
據了解，去年樂天球團傳出轉賣消息，由於母企業虧損，業界都有聽到相關訊息，雖然樂天球團澄清，但仍持續有傳聞，加上去年林襄跟馬傑森戀情曝光，可能就此離隊，樂天女孩原本就可能要「大改組」，如今球團也大動作希望政府介入，也要內部整頓，重新出發。
相關人士透露，「這次絕對會讓球隊的形象有所損害，不過這是沒辦法的事，」樂天球團認為私下接商演等活動，已經嚴重影響公司運作，而樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂竟然被列為被吿，這也讓樂天女孩「拆夥」機會很高。
樂天女孩過去也是由浦韋青一手打造的啦啦隊團體，人氣甚至讓不少海外球迷瘋狂，特別跨海來看女孩，不過也因此誤觸底線，檢方目前持續會朝背信等方向偵辦，樂天女孩也可能有所大變動。
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