北市清潔隊員互砍！街頭談判大亂鬥釀2死1傷 他被依殺人罪起訴
2023年11月間，台北市環保局清潔隊建成分隊，發生一起殺人案件，一名高姓員工認為經常遭到王姓員工欺侮，因此撂人找王男談判，未料雙方爆發肢體衝突，高男持刀棍攻擊王男，反遭王男持折疊刀刺殺身亡，士林地檢署偵結，依殺人罪起訴王男。
記者林盈君／綜合報導
據了解，王男與高男皆任職於台北市大同區公所清潔隊、擔任清潔工，雙方因工作問題發生爭執，去年11月間，高男找來廖男、李男等人助陣，並約王男出來談判，之後雙方爆發肢體衝突，高男持刀械棍棒攻擊王男，反遭王男持預藏的折疊刀砍殺，高男左胸口遭刺、深及心臟；廖男外側臀部、左大腿受傷，傷及動脈、靜脈。
高男與廖男被緊急送醫，但因大量出血，搶救後仍傷重不治。同樣受傷的王男，於住院18天之後出院，遭警方拘提移送士林地檢署，檢方複訊後聲押，法院裁定收押，士林地檢署偵結日前偵結，依殺人罪嫌起訴王男。
※【NOWnews 今日新聞
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