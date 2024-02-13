中信啦啦隊專訪／壓力大到身體亮紅燈！Ｗendy曝轉隊原因很不捨

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在啦啦隊跳了3年的Wendy坦承，其實一開始並沒有獲得爸媽的支持，覺得啦啦隊太過拋頭露面，擔心著女兒遭受網友攻擊而受傷。Wendy說，雖然能理解爸爸媽媽想法，但她依舊堅持自己的夢想，在舞台上發光發熱，盡情享受表演。
為了獲得認可，Wendy會親自邀請爸爸媽媽進場看球，進而了解啦啦隊的生態與文化。所幸，在見到女兒的認真與精彩的表現後，爸媽一改以往的態度，都為Ｗendy感到驕傲。Wendy開心說到，剛好爸媽都很喜歡中信兄弟，尤其是峮峮，「他們很放心我在這裡！」而且現在還會主動追新聞，甚至比她還早知道球隊戰況。
追求陽光歐美身材！Wendy：喝水早睡很重要
有別於其他啦啦隊女孩的白皙纖瘦，自認九頭身的Ｗendy則以小麥色的黝黑皮膚，顯得特別突出，她坦言，雖然羨慕學姐們都有模特兒般的身材，但她追求的可是陽光、歐美的風格，平時也有定期去健身房重訓的習慣，目前是164公分、體重48公斤，比例也相當完美。
由於小時候游泳隊的關係，Wendy的肩膀較為寬大，只要有一點肉，外觀就會變得很壯，成為她身材最大煩惱，也試遍了各種調養身體的辦法，甚至去找營養師測量，看看身體到底缺乏什麼。不過，無論如何Wendy仍強調，喝水、早睡最重要，可以的話再搭配有氧運動更有效，「真的是要少吃多動。」才能維持現在理想狀態。
放不下前東家！轉隊壓力大到身體出狀況
在分享如何維持身材時，Ｗendy意外提到前陣子壓力大，身體一度亮紅燈的故事。追問之下才得知，原來Wendy在轉隊前猶豫了很久，糾結了大半年左右，幾乎每天都在思考這件事，結果自己生病了都不知道。
Wendy說，「那時候我在糾結，我要離開我上一個球隊，因為我有很多的捨不得！」腦中不斷徘徊著是要留下還是離開，也擔心著離開後要去哪裡，她說：「當時我對自己很多期許跟要求，可能帶給自己很大的壓力。」
對Wendy來說，前東家不僅是她第一個加入的啦啦隊，更是她的起點與契機，長達兩年多的相處，才會讓她如此糾結，「我也很感謝當時的老闆帶我，其實我很感謝他 ，因為如果沒有他找我進來的話，我也不會有現在。」這也顯現出女孩們要轉隊，必須拋下許多事物，以及要有很大的勇氣與決心。
談到新年新希望，Wendy期盼能精進自己舞蹈能力，找回高中時舞技最顛峰、最高光的時期，努力朝著專業舞者的夢想前進，盡可能在啦啦隊之間找到平衡，希望有機會跳她最愛的街舞，或是成為藝人的御用舞者，「這是我最想完成的一個小夢想。」
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