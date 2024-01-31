中國取消M503偏西飛航！王國材：恐與軍機、民航衝突

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陳斌華解釋，取消M503航線自北向南運行偏置措施，以及啟用W122、W123銜接航線由西向東運行，是為了緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。
王國材今上午接受媒體採訪時表示，對於中國民航局的宣布表達非常遺憾，中國並無透過兩岸協商，尤其民航是一個安全很重要、關鍵的部分，必須透過協商。
王國材說明，M503航線接近台北飛航情報區，最靠近的地方僅距離4.2海里，偏西有緩衝空間，但不偏西直接在M503航線上，當天候不好的時候，可能會偏東，可能與民航、軍機有衝突。
至於中國啟用W122、W123銜接航線由西向東運行，王國材指出，W122與馬祖南北竿國內航線、W123與金門航線非常近，如果沒有經過溝通，起降包含平行距離、高度都有飛安上的疑慮，這是非常嚴肅的事情，後續因為牽涉民航、軍方，將由國安單位統一處理後續因應。
民航局昨晚間回應，有關中國方面片面宣布M503航路，由北向南飛航不再帶偏西飛航，以及啟用W122,W123航路由西向東飛行一事，因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，我方深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，民航局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。